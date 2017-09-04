Источник на Первом канале опроверг появление телепроекта с Ольгой Бузовой

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Источник на Первом канале опроверг появление в эфире проекта с участием бывшей участницы "Дома-2" Ольги Бузовой: пилотный проект с ней действительно снимали, но он не пойдет в эфир телеканала.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что бывшая участница проекта "Дом-2" Ольга Бузова может стать ведущей нового проекта на Первом канале.

"Производитель делал такой пилот еще в конце прошлого сезона. Для Первого снимается множество пилотов, но не все они становятся проектами канала", — сказал РИА Новости источник, отметив, что такой проект не выйдет на Первом канале.

Официального подтверждения этой информации от канала пока нет.