Архангельские активисты предложили создать в городе "Молодежный парк"

АРХАНГЕЛЬСК, 4 сен — РИА Новости. Экологический субботник, приуроченный к всероссийской акции "Зелёная Россия", состоялся в Архангельске в минувшие выходные, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.

Вместе с горожанами на уборку вышли активисты общественных организаций, представители руководства города и области. Главным объектом субботника стала набережная Северной Двины. В этом году экологический субботник прошел во всех муниципалитетах Архангельской области.

"Буквально на глазах весьма запущенный участок набережной преображается. Участие в акции позволяет не просто навести чистоту и порядок, а заставляет всех задуматься о том, что будет дальше. Уверен, уже на следующем этапе мы будем не просто убирать мусор, а благоустраивать территорию. Мы все вместе создаем для нас комфортную среду", — цитирует пресс-служба слова губернатора Поморья Игоря Орлова.

Представители архангельской молодёжи, также вышедшие на уборку, предложили обустроить на месте заброшенного сквера возле Дворца детского и юношеского творчества место для прогулок и отдыха, уже и название придумали — "Молодёжный парк". Сейчас сквер зарос сорняками, здесь полно бытового и строительного мусора. Шефство над будущим парком готов взять архангельский городской штаб школьников.

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