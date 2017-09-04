МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) считают необходимым внести в законодательство поправки, предусматривающие создание механизма общественного контроля и учета мнения граждан при разработке и утверждении региональных программ в области обращения с отходами, сообщила пресс-служба ОНФ.

"Поправки, которые правительство внесло в Госдуму в июле, не содержат в себе тех вопросов, которые президент отразил в своих поручениях. Мы настаиваем на том, чтобы были подготовлены предложения о внесении в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих создание механизма общественного контроля и учета мнения граждан при разработке и утверждении региональных программ в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами", — сказала сопредседатель центрального штаба ОНФ Ольга Тимофеева на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", посвященной промежуточным итогам работы проекта "Генеральная уборка".

По словам координатора проекта ОНФ Владимира Гутенева, за 7 месяцев работы проекта было получено 12,4 тысяч обращений от граждан, "из которых решено около 3,6 тысяч проблем, что превышает четверть от всех поступивших обращений". Свыше 70 тысяч человек приняли участие в более чем тысяче субботников, которые были проведены в рамках проекта, добавил он.

Проект является связующей нитью между гражданами и чиновниками. Для того чтобы люди смогли внести свою лепту в очищение страны от мусора, была создана интерактивная карта свалок — на ней каждый желающий может отметить загрязненное место, которое впоследствии будет ликвидировано.