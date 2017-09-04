В Москве в День города покажут деревянный транспорт начала XX века

МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Выставка старинного общественного транспорта состоится в Москве 9 сентября в честь Дня города, сообщили в пресс-службе "Мосгортранса" в понедельник.
На экспозиции покажут автобусы и троллейбусы разных лет – от деревянных экспонатов начала XX века до современного низкопольного транспорта. Посетители увидят модели, известные по советским и российским фильмам и воспетые известными музыкантами и поэтами.
Помимо общественного транспорта здесь представят и ретроавтомобили. На выставке будут работать актеры в исторических костюмах, на сцене выступят музыканты.