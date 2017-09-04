В Москве в День города покажут деревянный транспорт начала XX века

МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Выставка старинного общественного транспорта состоится в Москве 9 сентября в честь Дня города, сообщили в пресс-службе "Мосгортранса" в понедельник.

"В этом году по случаю юбилея Москвы мы организуем крупнейшую ретровыставку, в которой примут участие более 40 единиц техники. Прикоснуться к историческому наследию столицы, а также увидеть самые современные транспортные средства москвичи и гости города смогут на территории действующего транспортного предприятия", – сказал гендиректор "Мосгортранса" Евгений Михайлов.

На экспозиции покажут автобусы и троллейбусы разных лет – от деревянных экспонатов начала XX века до современного низкопольного транспорта. Посетители увидят модели, известные по советским и российским фильмам и воспетые известными музыкантами и поэтами.

Помимо общественного транспорта здесь представят и ретроавтомобили. На выставке будут работать актеры в исторических костюмах, на сцене выступят музыканты.