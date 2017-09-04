На Сахалине будут развивать горнолыжный туризм, заявил глава региона

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 сен — РИА Новости, Юлия Чичерина. Одним из основных направлений развития туристического кластера в Сахалинской области станет горнолыжный туризм, рассказал на встрече с журналистами России и Белоруссии губернатор области Олег Кожемяко.

"В вопросе развития туризма на Сахалине мы делаем упор на горнолыжное направление и, в первую очередь, связываем его с самым крупным проектом — спортивно-туристическим комплексом "Горный воздух". Здесь достаточно комфортно для этого вида спорта, а мягкая зима позволяет его развивать в полной мере. Уже сегодня, находясь еще на первом уровне становления, мы можем видеть годовой прирост туристов на 28 тысяч человек",- сказал Кожемяко.

Встреча главы области с представителями СМИ России и Белоруссии состоялась во время пресс-тура "Сахалин — перспективный край развития", организованного Постоянным Комитетом Союзного государства и МИА "Россия сегодня".

Кожемяко отметил, что главной задачей является "сделать так, чтобы курорт на Сахалине мало чем отличался от европейского", этот путь область может пройти примерно за три-четыре года.

"Будет создана альпийская деревня, Гостиницы и отели, а также точки общепита, различные сервисные службы. Если говорить о зимних видах спорта, то мы можем предложить нашим туристам не только горные лыжи, но и зимнюю рыбалку, беговые лыжи, а также сноуборды. Туристы смогут взять необходимое оборудование на прокат",- отметил Кожемяко.

На вопрос об отдыхе на Курильских островах, губернатор рассказал, что для тех, кто поедет туда по туристическим маршрутам, будут предложены льготные условия. Работа в этом направлении там тоже идет, но "пока зимний вид отдыха там развит слабо, пока туристам мы можем предложить только рыбалку и источники".