Кремлевский диктор рассказал о своем преемнике

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Кремлевский диктор Евгений Хорошевцев рассказал, что его преемник сам его нашел, обратившись к президенту страны с просьбой провести военный парад.

Хорошевцев долгое время работает в Кремле, именно его голос объявляет президента России Владимира Путина на всех крупных и значимых мероприятиях.

В интервью РИА Новости Хорошевцев высказал мнение, что у современных дикторов не хватает знаний русского языка.

"Знание русского языка сегодня является проблемой, а эти знания нужны обязательно. Есть словарь Розенталя для дикторов телевидения и радио. Все, что там написано, актуально и на сегодняшний день. Кофе не оно, а он. Нужно говорить не "за закрытыми дверями", а "за закрытыми дверьми". Нужно правильно произносить фамилии, подходить к человеку и спрашивать, как произносится его имя. К сожалению, сейчас этим вопросам уделяют мало внимания", — сказал он.

По его словам, ошибки встречаются даже в сценариях.

"Я всегда читаю текст до начала мероприятия. Если вижу что-то не то, то вычеркиваю. Но главная проблема — низкая грамотность. Недавно мне написали в сценарии слово "дережер", — поделился Хорошевцев.

Он также рассказал, что продолжает работать в Кремле, но уже нашел себе преемника.

"Этот мальчик написал письмо Путину, в котором сообщил, что хочет вести военный парад. Это письмо дошло до меня с припиской: "Посмотрите". Вот сейчас учу его, занимаюсь, но к мероприятиям с участием президента Путина он пока еще не готов", — рассказал он.