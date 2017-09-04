В Москве пройдет концерт в память о погибших в крушении Ту-154 в Сочи

МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Концерт, посвященный памяти погибших в авиакатастрофе рейса Ту-154 над Черным морем, состоится в Москве 21 сентября в храме Христа Спасителя, сообщает пресс-служба мероприятия.

При крушении над Черным морем самолета Ту-154 Минобороны России, который направлялся в Сирию 25 декабря 2016 года, погибли руководитель ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова генерал-лейтенант Валерий Халилов, 64 сотрудника коллектива, семь военнослужащих, двое федеральных госслужащих, девять представителей российских телевизионных каналов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, и восемь членов экипажа.

"Концерт в память об авиакатастрофе рейса Ту-154 в Сочи состоится 21 сентября в Зале церковных соборов храма Христа Спасителя. Трансляция вечера памяти состоится 25 декабря 2017 года в годовщину авиакатастрофы", — говорится в сообщении пресс-службы.

В вечере памяти, ведущими которого выступят народные артисты России Аристарх Ливанов и Анна Шатилова, примут участие Патриарший хор храма Христа Спасителя, Московский государственный академический симфонический оркестр под управлением Павла Когана, Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени Александрова, а также Галина Босая со своим коллективом.

"Важной частью мероприятия станет вручение ордена Дружбы народов "Белые журавли России" Е.П.Глинке посмертно, а также сбор средств, которые будут направлены семьям погибшим и подопечным Доктора Лизы", — уточнили в пресс-службе.