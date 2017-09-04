Кадыров призвал остановить кровопролитие в Мьянме

ГРОЗНЫЙ, 4 сен – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров на митинге в поддержку мусульман-рохинджа в Грозном призвал остановить кровопролитие в Мьянме.

"Мы требуем наказания виновных и международного расследования преступлений против человечности. Мы также требуем призвать к ответу страны, которые закрыли границы и отказали в помощи беженцам. Они обрекли их на неминуемую смерть. Необходимо срочно остановить гуманитарную катастрофу и протянуть руку помощи гибнущему народу рохинья", — заявил Кадыров.

Он выразил уверенность, что этот призыв услышат сотни миллионов человек во всём мире.

Митинг в поддержку мусульман-рохинджа проходит в центре Грозного перед мечетью "Сердце Чечни". По оценкам специалистов, он собрал до миллиона участников. Выступление с трибуны сопровождаются криками "Аллах акбар". Помимо Кадырова на митинге присутствуют спикер парламента Магомед Даудов, представители духовенства Чечни и республик Северного Кавказа.

В Мьянме военные проводят масштабную операцию по очистке штата Ракхайн от исламских боевиков, которых ранее провели несколько массированных атак на полицейские и армейские посты. За последние десять дней в Ракхайне погибли 400 человек, из них 30 — военнослужащие и полицейские, остальные 370 — боевики.

Рохинджа — потомки бенгальцев, переселенных в Ракхайн британской колониальной администрацией в XIX — начале XX веков. Конфликт в между рохинджа и коренным населением штата Ракхайн, исповедующим буддизм, длится многие десятки лет.