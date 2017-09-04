Кадыров призвал остановить кровопролитие в Мьянме

ГРОЗНЫЙ, 4 сен – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров на митинге в поддержку мусульман-рохинджа в Грозном призвал остановить кровопролитие в Мьянме.
Он выразил уверенность, что этот призыв услышат сотни миллионов человек во всём мире.
Митинг в поддержку мусульман-рохинджа проходит в центре Грозного перед мечетью "Сердце Чечни". По оценкам специалистов, он собрал до миллиона участников. Выступление с трибуны сопровождаются криками "Аллах акбар". Помимо Кадырова на митинге присутствуют спикер парламента Магомед Даудов, представители духовенства Чечни и республик Северного Кавказа.
Рохинджа — потомки бенгальцев, переселенных в Ракхайн британской колониальной администрацией в XIX — начале XX веков. Конфликт в между рохинджа и коренным населением штата Ракхайн, исповедующим буддизм, длится многие десятки лет.