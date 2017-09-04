В Грозном проходит митинг в поддержку мусульман-рохинджа

ГРОЗНЫЙ, 4 сен — РИА Новости. Многотысячный митинг в поддержку мусульман-рохинджа проходит в центре Грозного перед мечетью "Сердце Чечни".

Тысячи людей заполнили все прилегающие к мечети улицы. Люди продолжают колоннами прибывать с плакатами, транспарантами с надписями "Нет геноциду в Мьянме", "Остановите насилие мусульман в Бирме". Движение автомобилей на прилегающих улицах также блокировано.

На митинге присутствуют руководство республики — глава Чечни Рамзан Кадыров, спикер парламента Магомед Даудов, представители духовенства Чечни и республик Северного Кавказа. Как заявляют организаторы, для участия в митинге прибыли также жители соседних регионов.

По оценкам специалистов, митинг собрал до миллиона участников. Выступление с трибуны сопровождаются криками "Аллах акбар". Акция проходит в спокойной обстановке, каких-либо правонарушений не выявлено. Безопасность обеспечивают сотни сотрудников правоохранительных органов.