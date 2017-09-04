Минздрав: в России ежегодно выявляется порядка ста случаев малярии

МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. В России ежегодно выявляется около 100 завозных случаев малярии, сообщил директор департамента науки, инновационного развития и управления медико-биологическими рисками здоровью Минздрава РФ Игорь Коробко.
"В течение нескольких последних лет цифра остается приблизительно одинаковой. Регистрируется порядка 100 случаев завоза малярии в год в Российскую Федерацию", — сказал Коробко.
Он также отметил, что ситуация с заражением малярией в европейском регионе подвержена изменениям из-за активного перемещения мигрантов.