Минздрав: в России ежегодно выявляется порядка ста случаев малярии

МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. В России ежегодно выявляется около 100 завозных случаев малярии, сообщил директор департамента науки, инновационного развития и управления медико-биологическими рисками здоровью Минздрава РФ Игорь Коробко.

"В течение нескольких последних лет цифра остается приблизительно одинаковой. Регистрируется порядка 100 случаев завоза малярии в год в Российскую Федерацию", — сказал Коробко.

Он также отметил, что ситуация с заражением малярией в европейском регионе подвержена изменениям из-за активного перемещения мигрантов.

Малярия — тяжелое паразитарное заболевание, широко распространенное в странах с тропическим и субтропическим климатом. Заражение происходит при укусах малярийных комаров, при переливании крови, от матери плоду. Симптомы — повышение температуры (в некоторых случаях температура не достигает высоких значений), озноб, сильное потоотделение, головная боль, слабость.