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Общество

Инженеры не нашли отклонений в конструкциях моста в Крым

Сюжет:
Строительство моста в Крыму (239)
18:0803.09.2017
(обновлено: 18:10 03.09.2017)
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© Фото : инфоцентр "Крымский мост"Железнодорожная арка моста в Крым поднята до проектной высоты 35 метров. Архивное фотоЖелезнодорожная арка моста в Крым поднята до проектной высоты 35 метров. Архивное фото
© Фото : инфоцентр "Крымский мост"

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен — РИА Новости, Максим Грознов. Инженерный мониторинг не зафиксировал нештатных отклонений в деформации и осадке конструкций моста через Керченский пролив после водружения на фарватерные опоры арки весом 6 тысяч тонн, сообщил в воскресенье инфоцентр "Крымский мост".

Железнодорожная арка строящегося моста через Керченский пролив, поднятая до проектной высоты. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Арку Крымского моста показали с орбиты

Учёные и инженеры подвели итоги комплексного мониторинга инженерных конструкций и систем, сопровождавшего операцию по транспортировке и монтажу железнодорожного арочного пролета моста через Керченский пролив.

Операция по установке железнодорожного арочного пролета весом более шести тысяч тонн моста через Керченский пролив прошла с 27 по 29 августа. Арочный пролет длиной 227 метров и высотой 45 метров был транспортирован с помощью плавопор к фарватерным опорам. Подъем арки с помощью мощных домкратов успешно завершился 29 августа, после чего было открыто судоходное движение по каналу. Работы по окончательному монтажу конструкции продолжаются.

"Более 100 устройств, которые отслеживают возможные деформации конструкций, были размещены на самой арке и фарватерных опорах. Отклонений от расчетных параметров, перемещений и осадок не зафиксировано", — приводит слова генерального директора Научно-исследовательского института диагностики инфоцентр "Крымский мост".

Перемещение и установка пролетного строения на опоры контролировалось тензометрами и другими приборами, теперь опоры и пролетное строение на них – теперь единая конструкция, которая работает в штатном режиме, отметили специалисты. Состояние арки и фарватерных опор продолжают контролировать специалисты геодезических служб, это продлится до конца строительства моста.

Геодезический мониторинг за деформацией конструкций ведётся на строительстве в постоянном режиме: сравниваются расчетные проектные значения деформаций с фактическими в зависимости от 100%-ной статической нагрузки.

Сухогруз Святитель Алексей стал первым судном, прошедшим под железнодорожной аркой моста в Крым
© Официальный информационный сайт строительства Крымского моста
Под аркой моста в Крым прошло первое судно — "Святитель Алексий"

"В рамках мониторинга отклонений от проектных значений не зафиксировано ни на одном конструктиве", — сообщили в инфоцентре.

Плавучие опоры, с помощью которых отбуксировали и установили железнодорожную арку, вернулись к керченскому берегу для проверки и переоборудования. После проведения необходимых процедур будет перевезена и смонтирована автодорожная арка весом в 5 тысяч тонн. В итоге над фарватером поднимутся два арочных пролета, под которыми беспрепятственно будут проходить суда, отметили в инфоцентре "Крымский мост".

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>

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Каким будет мост через Керченский пролив

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