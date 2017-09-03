Участники акции протеста у посольства Мьянмы в Москве начали расходиться

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Собравшиеся в поддержку мусульман-рохинджа в Мьянме возле посольства этой страны в Москве начинают расходиться, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Сотрудники полиции поставили ограждения вдоль тротуаров на Большой Никитской улице, где расположено посольство Мьянмы, из-за чего собравшиеся переместились на тротуар.

Полицейские выстроились в шеренги вдоль тротуаров. На Большой Никитской находятся полицейские и сотрудники ОМОН Росгвардии. Их автомобили расположились от начала Никитского бульвара почти до конца Большой Никитской улицы.

Участники акции переместились во двор одного из зданий (кафе), где большой группой совершают намаз. Обстановка вокруг спокойная.

Движение автомобилей открылось по Большой Никитской улице, машины проезжают свободно.

Агентство Рейтер в пятницу передало заявление армии Мьянмы, согласно которому в ходе столкновений правительственных сил и боевиков-рохинджа, которые начались неделю назад, погибли почти 400 человек: было уничтожено 370 боевиков, потери среди правительственных сил составили 15 человек. Кроме того, боевиков обвиняют в убийстве 14 мирных жителей.

Боевики-рохинджа 25 августа одновременно напали на несколько полицейских постов и армейские казармы в штате Ракхайн. Боестолкновения между силами безопасности и боевиками продолжаются до сих пор.

Рохинджа (рохинья) — этнические бенгальцы-мусульмане, переселенные в Аракан в XIX — начале XX века британскими колониальными властями. При общей численности около полутора миллионов человек в настоящее время они составляют большинство населения штата Ракхайн, однако очень немногие из них имеют гражданство Мьянмы. Официальные власти и буддийское население считают рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш. У конфликта между ними и коренными "араканцами" — буддистами — долгая история, однако эскалация этого конфликта до вооруженных столкновений и гуманитарного кризиса началась только после перехода власти в Мьянме от военного правительства к гражданскому в 2011-2012 годах.