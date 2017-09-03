Алексей Учитель после нападения на студию заявил, что не нуждается в охране

МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Режиссер Алексей Учитель после нападения на его студию заявил РИА Новости, что не нуждается в охране и не намерен соглашаться на помощь активистов православного общественного движения "Сорок сороков".

Режиссер Учитель снимает фильм, посвященный судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Фильм вызвал протесты со стороны православных активистов и депутата Госдумы Натальи Поклонской. В ночь со среды на четверг студия Учителя в Санкт-Петербурге подверглась нападению неизвестных. Злоумышленники бросили в окна студии бутылки с зажигательной смесью, в результате возникло возгорание. Лидер православного движения "Сорок сороков" Андрей Кормухин осудил нападение, подчеркнул, что это провокация, и предложил в целях безопасности обеспечить режиссера охраной.

"Зачем они собрались меня охранять и от кого, от самих себя, что ли? Никаких охранных мер я принимать не буду", — сказал РИА Новости Учитель.

Главную роль в фильме "Матильда" сыграла Михалина Ольшанска из Польши, Николая II — немецкий артист Ларс Айдингер. Премьера пройдет 6 октября в Мариинском театре Петербурга, а в широкий прокат картина должна выйти 25 октября. По словам режиссера, в 2019 году на телеэкраны выйдет четырехсерийная версия фильма. Режиссер Алексей Учитель не раз заявлял, что удивлен по поводу ажиотажа вокруг его фильма, который еще даже никто не видел.

Ранее представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила генпрокуратуру проверить картину. По ее словам, специалисты и ученые сделали комплексную экспертизу материалов фильма, которая показала, что созданный в "Матильде" образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о заявлении Поклонской, отметил, что "пытаться оценивать фильм, который еще не готов, по меньшей мере странно".

Общественное движение "Сорок сороков" было основано в 2013 году. Участники движения видят своей целью защиту нового храмового строительства в рамках программы РПЦ "200 храмов" в Москве.