У посольства Мьянмы в Москве проходит акция в поддержку мусульман-рохинджа

Женщины и дети из этнической группы рохинья Мьянме, вынужденные бежать от насилия в их деревнях. 30 августа 2017

Женщины и дети из этнической группы рохинья Мьянме, вынужденные бежать от насилия в их деревнях. 30 августа 2017

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Сотни человек собрались у посольства Мьянмы в центре столицы в связи с произошедшими накануне стычками мусульман-рохинджа в Мьянме с правительственными войсками, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"На Большой Никитской у посольства Мьянмы собрались несколько сотен человек в поддержку погибших в ходе боестолкновений мусульман-рохинджа", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время на месте находятся сотрудники полиции и Росгвардии, охраняющие общественный порядок.

Публикация от ☪ 🐯 (@s_gataeva) Сен 3 2017 в 3:43 PDT

Агентство Рейтер ранее в пятницу передало заявление армии Мьянмы, согласно которому в ходе столкновений правительственных сил и боевиков-рохинджа, которые начались неделю назад, погибли почти 400 человек: было уничтожено 370 боевиков, потери среди правительственных сил составили 15 человек. Кроме того, боевиков обвиняют в убийстве 14 мирных жителей.

Боевики-рохинджа 25 августа одновременно напали на несколько полицейских постов и армейские казармы в штате Ракхайн. Боестолкновения между силами безопасности и боевиками продолжаются до сих пор.

Рохинджа (рохинья) — этнические бенгальцы-мусульмане, переселенные в Аракан в XIX — начале XX века британскими колониальными властями. При общей численности около полутора миллионов человек в настоящее время они составляют большинство населения штата Ракхайн, однако очень немногие из них имеют гражданство Мьянмы. Официальные власти и буддийское население считают рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш. У конфликта между ними и коренными "араканцами" — буддистами — долгая история, однако эскалация этого конфликта до вооруженных столкновений и гуманитарного кризиса началась только после перехода власти в Мьянме от военного правительства к гражданскому в 2011-2012 годах.