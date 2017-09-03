Роспотребназдор заявил о чрезвычайной ситуации в Перу из-за лихорадки Денге

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Роспотребнадзор сообщил о чрезвычайной ситуации в Перу из-за всплеска заболеваемости лихорадкой Денге и напомнил российским туристам о мерах профилактики болезни.

В ведомстве рассказали, что это заболевание широко распространено в Юго-Восточной Азии, Индии, Африке, в тропическом и субтропическом поясе Северной, Центральной и Южной Америки.

"В настоящее время в северных департаментах Республики Перу (Анкаш, Ика, Ла Либертад, Пьюра и Тумбес) объявлена чрезвычайная ситуация в связи с подъемом заболеваемости лихорадкой Денге. По данным министерства здравоохранения Перу, текущий год может быть самым неблагополучным по лихорадке Денге", — заявили в Роспотребнадзоре.

Ведомство рекомендует российским туристам, посещающим страны с тропическим климатом, интересоваться о возможности заражения, применять противомоскитные сетки, пологи, носить одежду с длинными рукавами и использовать обработанные инсектицидом материалы, репелленты. После возвращения в Россию при повышении температуры следует информировать врача о факте пребывания в стране с тропическим климатом.

Лихорадка Денге — острая зоонозная вирусная инфекция с трансмиссивным механизмом заражения. Переносчиком вируса являются комары. Заражение происходит при укусе комарами, зараженными вирусом. Болезнь начинается внезапно. Отмечается высокая температура (39-40 градусов), больной жалуется на головную боль, боль в мышцах и суставах. Нередко на фоне сильных головных болей отмечается рвота, сильное головокружение, потеря сознания.