Космонавт Рязанский показал, как выглядит Крымский мост с орбиты

Железнодорожная арка строящегося моста через Керченский пролив, поднятая до проектной высоты. Архивное фото

Железнодорожная арка строящегося моста через Керченский пролив, поднятая до проектной высоты. Архивное фото

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Российский космонавт Сергей Рязанский, который сейчас находится на борту Международной космической станции, опубликовал снимки строящегося моста через Керченский пролив в социальных сетях.

Рязанский отметил, что космонавты следят за процессом строительства с орбиты.

Железнодорожная арка строящегося моста через Керченский пролив закреплена на фарватерных опорах. Мы тоже с МКС следим за строительством;) pic.twitter.com/l4gFh1rJQO — Сергей Рязанский (@SergeyISS) 2 сентября 2017 г.

"В начале этой недели была установлена одна из самых сложных конструкций — железнодорожную арку весом в 6 тысяч тонн подняли на фарватерные опоры на высоте 35 метров над уровнем моря. На фотографиях, как раз, ее отчетливо видно", — сообщил космонавт.

29 августа стало известно, что строители подняли железнодорожную арку моста в Крым на фарватерные опоры. Длина арочного пролета составляет 227 метров, а высота — 45 метров.

Мост через Керченский пролив соединит Крым и Краснодарский край и станет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало автомобильного движения по мосту запланировано на декабрь 2018 года.

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