В Москве умер экс-депутат Госдумы и бывший мэр Владивостока Виктор Черепков

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Бывший мэр Владивостока и бывший депутат Госдумы Виктор Черепков скончался в субботу утром в Центральной клинической больнице Москвы

Об этом сообщил его заместитель в незарегистрированной партии "Свобода и народовластие" Александр Меркулов.

Он также подтвердил, что политик был серьезно болен. "У него была действительно болезнь, онкология четвёртой степени. Его почему-то в паллиативное отделение положили в последние недели", — заявил он.

Прощание с Черепковым состоится в Москве, похороны — во Владивостоке.

Основные факты биографии

Виктор Черепков родился в 1942 году в Рязанской области. В июне 1993 года был избран мэром Владивостока. В марте 1994 года его отстранили от должности мэра. Черепков отказался покинуть свой рабочий кабинет, тогда здание штурмом взял ОМОН.

Позже ему предъявили обвинение в получении взятки, но через несколько месяцев оно было прекращено. В 1996 году Борис Ельцин восстановил Черепкова в должности мэра. В 1998 году его полномочия истекли.

В 1999 году он стал депутатом Владивостокской городской думы, но позже суд признал его избрание незаконным.

В марте 2000 года Черепков был избран депутатом Госдумы и вскоре возглавил комитет по безопасности.

Нападения

В октябре 2013 года на Черепкова напали на северо-западе Москвы: неизвестный несколько раз ударил его, после чего скрылся. Его госпитализировали и вскоре выписали. "Я живучий. На праздниках меня выписали, и в больницу я больше не вернулся", — говорил тогда он.

За всю жизнь на политика покушались не менее четырех раз. В 2004 году возле его штаба взорвалось неустановленное взрывное устройство. В 1994 году неизвестные напали на него и вывезли на окраину города в багажнике. Черепкову удалось сбежать. В 1993 году, перед выборами мэра, в него, по его словам, выстрелил неизвестный. Пуля пролетела над головой.

Реакция

В социальной сети "ВКонтакте" новость о смерти Черепкова прокомментировал его бывший помощник Артур Гроховский.

" Мой близкий друг, мой учитель, мой первый руководитель. Человек, с которого 12 лет назад началась моя карьера. Ты формировал мое мировоззрение, убеждение, воспитал ответственность и честность…. Сердце разрывается от боли и горечи, что тебя больше нет… Светлая память, мой дорогой кумир, спасибо за годы дружбы", — написал он.

" Во Владивостоке его помнят не по любви к эзотерике, а за реальные изменения, он не давал воровать и сам не брал взяток. Его травили и не давали работать, а он строил эстакады и проспекты при нищем бюджете в 90-е годы. Когда ты едешь по Владивостоку, люди говорят о нем как о лучшем мэре города ", — написал о нем муниципальный депутат, руководитель организации "Чистый берег. Крым" Владимир Гарначук на своей странице в Facebook.

"Человек, который научил многому не только меня, но и огромное количество людей. Человек, который всегда и всем протягивал руку помощи и никогда ни в чем не отказывал", — прокомментировал, в свою очередь, правозащитник Сергей Мягких.