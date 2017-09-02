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Общество

Депутат ГД подтвердил, что в Мосуле находятся российские женщины и дети

15:4002.09.2017
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© РИА Новости / Саид ЦарнаевВстреча спасенных в Ираке российских детей в аэропорту Грозного. 1 сентября 2017Встреча спасенных в Ираке российских детей в аэропорту Грозного. 1 сентября 2017
© РИА Новости / Саид Царнаев

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Депутат "Единой России" Шамсаил Саралиев, избранный в Госдуму от Чеченской Республики, подтвердил, что в Мосуле, городе на севере Ирака, находятся женщины и дети, которые являются гражданами России и которых из РФ забрали с собой мужья.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова во время встречи российских детей, возвращенных из Ирака, в аэропорту Грозного. 1 сентября 2017
© РИА Новости / Саид Царнаев
Кузнецова покормила и укачала привезенного из Ирака в Грозный ребенка

В субботу в эфире радиостанции "Говорит Москва" член Совета по правам человека при главе Чеченской Республики Рамзане Кадырове Хеда Саратова рассказала о 300 российских гражданках, находящихся в плену в Мосуле. Она отметила, что у нее нет уверенности, что все эти женщины прибыли туда из Чечни. По мнению правозащитницы, есть и девушки из Крыма.

"Говорить о том, что там более 300 или около 300 человек, я бы не взялся, именно из Чеченской республики… Из стран СНГ, в том числе из нашей страны, там действительно есть те люди, жены, дети, которых забрали с собой мужья", — сказал Саралиев РИА Новости.

Депутат добавил, что, скорее всего, Саратова, называя цифру в 300 человек, исходила из числа обращений к ней и заявлений в другие инстанции, направленных родственниками тех, кто таким образом покинул Россию.

Парламентарий отметил, что для решения этой проблемы проводится огромная работа главой Чечни Рамзаном Кадыровым. "Он (Кадыров) непосредственно наладил уже механизм по возврату таких детей, которые там, по большому счету, находятся в ужасных, вообще не годных для жизни местах", — пояснил Саралиев.

Во время встречи российских детей и женщин, возвращенных из Ирака, в аэропорту Грозного. 1 сентября 2017
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Вернувшихся из Ирака россиянок освободят от уголовной ответственности

В пятницу вечером спецрейсом из иракского Эрбиля в Грозный были доставлены четыре женщины и восемь детей, спасенные из зоны боевых действий на Ближнем Востоке. Среди них три россиянки: одна уроженка Чечни с тремя детьми, жительницы Твери и Нижневартовска с двумя детьми. Четвертая женщина — гражданка Казахстана с тремя детьми. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова встретила прибывших в аэропорту.

Кадыров в августе выложил в Instagram видеоролик RT, снятый в детском приюте в Багдаде и рассказывающий о русских детях, чьи родители примкнули к террористической организации "Исламское государство"*, вывезли их из страны, а затем бросили после освобождения иракского Мосула. Кадыров выразил надежду, что родственники этих детей узнают их и напишут по специальному адресу. Позже он сообщил, что найдены родственники четырех российских детей.

Поиски родственников сирот начались после репортажа телеканала Russia Today из приюта в Багдаде.

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