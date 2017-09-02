Семь отличий конкурса "Ты супер!" от "Ты супер! Танцы"

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. В новом сезоне на телеканале НТВ состоится громкая премьера шоу "Ты супер! Танцы", в котором дети, оставшиеся без попечения родителей, смогут продемонстрировать свои танцевальные таланты. Несмотря на то, что "Ты супер! Танцы " — "младший брат " конкурса "Ты супер! ", они всё же довольно сильно друг от друга отличаются.

Первое отличие — это ведущий. "Ты супер! " вёл тележурналист Вадим Такменёв, а у руля "Ты супер! Танцы" встал заслуженный артист России, актёр и телеведущий Александр Олешко. Александр не только ведёт шоу, но также поддерживает маленьких участников на сцене и за сценой, помогает им не теряться и чувствовать себя увереннее.

В детстве Александр мечтал стать артистом, занимался в различных кружках и студиях и прекрасно знает, как сложно маленькому человеку что-то доказать взрослым, не забыть от волнения все движения и слова, не расплакаться, если вдруг постигнет неудача. Олешко и юные участники шоу уже сдружились, и теперь ребятам, заручившимся поддержкой ведущего, будет не так страшно выходить на сцену.

Второе отличие — это новый состав жюри. Оценивать выступления участников будут гуру танцевального мира — хореограф с мировым именем Егор Дружинин, российская балерина и ведущая солистка Большого театра Кристина Кретова, известный хореограф Евгений Папунаишвили, а также российская актриса театра и кино Анастасия Заворотнюк. К слову, Анастасия патронирует воспитанников детского дома "Умка" в Ставропольском крае.

Третье отличие — это сцена. Она стала значительно больше, ведь танцорам нужен простор во всех направлениях. А ещё на сцене прибавилось полиэкранов — это решение позволяет делать визуальное оформление выступлений эффектным и впечатляющим.

Четвертое отличие — процедура голосования жюри. Если в проекте "Ты супер! " судьи нажимали на заветные кнопки непосредственно во время выступления, то теперь узнать, прошёл ли он в следующий тур, участник сможет только во время обсуждения номера. Это нововведение продиктовано соображениями безопасности. Танец требует максимальной концентрации, если же участник будет отвлекаться на членов жюри и их решения, он рискует не просто сделать неверное движение, но даже получить травму. Поэтому узнать, какую кнопку нажал тот или иной член жюри, участники смогут после выступления.

Пятое отличие — возможность в первом туре выйти на сцену с "группой поддержки". Ребята могут выступать как дуэтом, так и целым коллективом. Это поможет им чувствовать себя увереннее и не растеряться, впервые в жизни оказавшись на большой сцене.

Шестое отличие — танцевальная поддержка от самих членов жюри и даже ведущего. Кресла Евгения Папунаишвили, Егора Дружинина, Анастасии Заворотнюк и Кристины Кретовой будут частенько пустовать, ведь усидеть на месте, пока участники танцуют, невероятно сложно. Возможно всё: и бальные танцы, и зажигательная лезгинка, и нежные вальсы, и любые танцевальные инициативы со стороны членов жюри, которые не заставят себя долго упрашивать и будут охотно танцевать вместе с участниками.

Седьмое отличие станет настоящим подарком для конкурсантов. Если в проекте "Ты супер! " приглашенные звёзды пели вместе с участниками, то в "Ты супер! Танцы! " артист будет петь, а конкурсант — сопровождать выступление танцем. НТВ — зона живого звука, поэтому петь исполнители будут без фонограммы, и получится самая настоящая импровизация — искренняя, яркая и живая. Одним из первых это нововведение протестировал Алексей Воробьев: под его хит "Сумасшедшая" — станцевал не только участник, но и все члены жюри, которые поднялись на сцену и устроили настоящее танцевальное шоу.

Выступление Алексея Воробьёва можно будет увидеть в субботу в 20:00 на НТВ.

Международный конкурс "Ты супер! Танцы", проводимый телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik, объединит таланты из разных уголков России и стран СНГ и Балтии и подарит детям шанс исполнить заветные мечты