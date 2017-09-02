Минтранс поддержал идею выделение полос для общественного транспорта

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 сен — РИА Новости, Ольга Ерачина. Выделение отдельных полос для общественного транспорта в крупных городах России — это единственный способ решить проблему возрастающего автомобильного трафика, сообщил журналистам в субботу министр транспорта Максим Соколов.
"Это очень правильно. Более того, это единственно возможный инструмент для того, чтобы справиться со все возрастающим трафиком внутри городских агломераций, городов-миллионников. Конечно, нужно развивать улично-дорожную сеть, строить новые развязки. Но гораздо важнее — организация общественного движения, преимущество общественного транспорта, пешеходные зоны, велосипедные дорожки. Это кардинальное решение проблем с пробками в любом городе", — сказал Соколов, отвечая на вопрос о том, правильно ли делают власти Екатеринбурга и Свердловской области, выделяя полосы для общественного транспорта в преддверии ЧМ-2018.