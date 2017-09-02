Минтранс поддержал идею выделение полос для общественного транспорта

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 сен — РИА Новости, Ольга Ерачина. Выделение отдельных полос для общественного транспорта в крупных городах России — это единственный способ решить проблему возрастающего автомобильного трафика, сообщил журналистам в субботу министр транспорта Максим Соколов.

В субботу глава Свердловской области Евгений Куйвашев и министр транспорта Максим Соколов открыли движение на участке Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги от подъезда к поселку Медный до автодороги Екатеринбург-Полевской. Протяженность второго пускового комплекса южного полукольца обхода Екатеринбурга составляет около 11 километров. Стоимость строительства составила более 6,2 миллиарда рублей.

"Это очень правильно. Более того, это единственно возможный инструмент для того, чтобы справиться со все возрастающим трафиком внутри городских агломераций, городов-миллионников. Конечно, нужно развивать улично-дорожную сеть, строить новые развязки. Но гораздо важнее — организация общественного движения, преимущество общественного транспорта, пешеходные зоны, велосипедные дорожки. Это кардинальное решение проблем с пробками в любом городе", — сказал Соколов, отвечая на вопрос о том, правильно ли делают власти Екатеринбурга и Свердловской области, выделяя полосы для общественного транспорта в преддверии ЧМ-2018.