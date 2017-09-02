Глава Минтранса прокомментировал сообщения о разделении функций Росавиации

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 сен — РИА Новости, Ольга Ерачина. Минтранс РФ не обладает информацией о возможном разделении функций провайдера и регулятора аэронавигационных услуг, которые в настоящее время исполняет Росавиация, сообщил журналистам в субботу министр транспорта Максим Соколов.

"Кому это стало известно? В Минтрансе нет такой информации", — сказал министр.

Ранее ряд СМИ сообщал, что Минтранс России прорабатывает вопрос о разделении функций провайдера и регулятора аэронавигационных услуг, которые в настоящее время исполняет Росавиация. Полномочия якобы предлагается разделить между Минтрансом, Росавиацией и Госкорпорацией по организации воздушного движения. Причиной таких изменений называют то, что существующая система управления аэронавигационной системой будто бы недостаточно эффективна из-за совмещения функций провайдера и регулятора в лице одного органа.