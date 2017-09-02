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Общество

Романтика и тараканы: как на самом деле живется в российских небоскребах

08:0002.09.2017
(обновлено: 08:11 02.09.2017)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкОфисный работникОфисный работник
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Москва, 2 сен — РИА Новости, Ануш Долуханян. Комплекс "Сити" в Москве, "Лахта-центр" в Петербурге, башни "Исеть" в Екатеринбурге и "Ахмат" в Грозном — огромные небоскребы стали уже обыденностью нашей жизни. В них располагаются не только современные офисы, но и фешенебельные апартаменты. 

Вид на международный деловой центр Москва-Сити. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Для одних небоскребы — это романтика романтикой. Для других — плохая телефонная связь и ожидание лифта по 30 минут. Жители высоток рассказали корреспонденту РИА Новости не только о живописных закатах, но и о том, какова плата за красивую жизнь.

"Москва-Сити"

Катерина, больше года жила в апартаментах в башне "Москва"

Сейчас в апартаментах живут родители, мы поменялись квартирами, потому что мне стало некомфортно в Сити. Кому-то небоскребы придают сил, мне же наоборот. Панорамные окна с видом на Москву, ты наедине с городом — это сначала красиво, но потом тебе начинает казаться, что весь город наблюдает за тобой.

Мои апартаменты находятся в жилой башне на 37-м этаже, но при этом по обе стороны от квартиры располагаются офисы. Люди постоянно проходили мимо моей двери, я слышала какие-то разговоры. Однажды из одного из офисов ко мне перебежали два таракана. Сотрудники после этого пришли с коробкой конфет и извинениями.

© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкВид на Международный деловой центр "Москва-Сити" со стороны смотровой площадки на Воробъевых горах
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вид на Международный деловой центр "Москва-Сити" со стороны смотровой площадки на Воробъевых горах

В Сити живет много экспатов, состоятельные и одинокие молодые женщины, молодые семейные пары, известные люди. Одна из проблем, наверное, всех небоскребов — это лифт. На то, чтобы просто выйти из дома, можно потратить полчаса. Во время ремонта в моей квартире грузовой лифт иногда приходилось ждать в часовой очереди.

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© Фото : МЧС Москвы
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Кварплата в Сити достаточно высокая — около 30 тысяч рублей в месяц: вода, свет, газ — 22-23 тысячи, уборка парковочного места — 5 000 рублей, постоянная плата — 5 000 рублей. Однажды пришел счет на 100 с лишним тысяч за месяц. В бухгалтерии мне сказали, что они "случайно обсчитались". Возможно, персонал думает, что если человек живет в таком комплексе, то он и деньги не считает. Кстати, несмотря на класс высокий жилья, в комплексе отключали горячую воду для профилактических работ.

Мусоропровода нет, и мешки с мусором нужно выносить на лестницу, откуда их оперативно убирают. Эту лестницу отделяет дверь, которая может захлопнуться, и тогда человек останется внутри. Чтобы выбраться, ему нужно будет спускаться вниз пешком до этажа с домофоном.

Мне кажется, что для того, чтобы жизнь в небоскребах стала максимально комфортной, нужно еще лет десять. Москва — это все-таки дворы и лавочки, а не 50-й этаж.

Анна, работает в ресторане RUSKI на 85-м этаже башни "Око"

Однажды к нам на собеседование пришел статный молодой человек. Мы поднялись, сели за стол, а он внезапно побледнел и сказал мне: "Я хочу завершить собеседование и уйти". Мы спустились, и он рассказал, что очень боится высоты. Но мне лично настолько стал привычен вид города сверху, что теперь сложно воспринимать реальность на земле. Здесь мы словно оторваны от остального мира и находимся ближе к космосу.

© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкМногофункциональный комплекс "Око" в Московском международном деловом центре "Москва-Сити"
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Многофункциональный комплекс "Око" в Московском международном деловом центре "Москва-Сити"

Сначала наверху вообще не работала мобильная связь, теперь все наладилось. Все сотрудники говорят, что когда работаешь на высоте, время течет иначе, оно останавливается здесь. Мне высота дает положительную энергетику. А на смотровой площадке нашего ресторана почти каждый день делают предложения руки и сердца. Раньше мы удивлялись, а сейчас это стало обыденностью.

Проект гидрополиса
© Seasteading Institute
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Из неромантичного можно, например, вспомнить вывоз мусора. Здесь нет мусоропровода, мусор можно спускать только на служебном лифте, и мы долго думали, как бы это сделать поэстетичнее. Сейчас мы закупили большие красивые кожаные чемоданы и тележки для перевозки багажа, как в гостиницах. Мусор собирают в чемоданы, которые раскладывают по тележкам, и молодой человек, одетый в рубашку и классические брюки, спускает его вниз.

Принято считать, что Москва-Сити — это бездушный центр из стекла и бетона, но именно в этой башне все меняется. От того, что происходит за окном, зависит настроение. Впрочем, я считаю, что на высоте лучше работать, чем жить.

ЖК "Князь Александр Невский", Санкт-Петербург

Алексей, полтора года живет в жилом комплексе "Князь Александр Невский"

Один из безусловных плюсов жизни в высоком здании — это вид из окна. Сначала я жил на 32-м этаже и наслаждался панорамным видом на Неву. Сейчас переехал на 13-й этаж, и здесь некрасивый вид во двор. Я считаю, что если уж покупать в этом комплексе квартиру, то с панорамным видом.

© Фото : Алексей ДоссонЖК Александр Невский
© Фото : Алексей Доссон
ЖК Александр Невский

Это жилой небоскреб, поэтому каких-то бытовых проблем я не замечаю. Лифты очень быстрые и чистые, работают превосходно. Расположение у дома хорошее, так как сразу есть развязка на КАД. Пробок как таковых нет, если только не проводится ремонт дорог. Инфраструктура вокруг отличная: рядом заправки, гипермаркеты, детские сады и больницы.

Как и у любого другого жилья, здесь есть свои минусы. Во-первых, сильный ветер. Во-вторых, телефонная связь дома и в лифте работает отвратительно. Из-за этого приходится разговаривать по WhatsApp. Большой минус — это парковка. Такое ощущение, что ее строили во вред жителям, людям бывает негде разъехаться, часто бьют машины.

Еще есть бытовая проблема. В таком огромном доме нет мусоропровода, приходится выносить мусор на улицу. Из помойки постоянно ужасно воняет. При этом этажи всегда моют хорошо, за чистотой в доме следят.

Вид на строительство многофункционального Лахта-центра в Санкт-Петербурге. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
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В этом жилом комплексе есть свои байки и истории. Я, например, знаю, что под цокольным этажом живет батюшка. Там у него подземная квартира. Вообще подземная жизнь под "Князем" очень живая: тут есть цеха по ремонту, спортклубы, магазины и еще много всего.

Жизнь на высоте — это, конечно же, шикарный вид. С таким видом голова работает лучше, мысли становятся масштабнее, а чувства острее.

CC BY-SA 3.0 / Monoklon / Боковой фасад ЖК "Князь Александр Невский"Боковой фасад ЖК "Князь Александр Невский"
CC BY-SA 3.0 / Monoklon / Боковой фасад ЖК "Князь Александр Невский"
Боковой фасад ЖК "Князь Александр Невский"

Историческая справка

Айрат Багаутдинов, историк инженерии

Первые небоскребы попытались построить в СССР в 30-е годы. Это был Дворец советов (на месте взорванного Храма Христа Спасителя. — Прим. ред.), который должен был стать самым высоким зданием в мира. Но проект так и не осуществили. В советское время вообще было много проектов на бумаге, например башня Татлина. Как обычно это происходит, могли бы много всего хорошего построить, но не построили.

Первые реализованные небоскребы — это сталинские высотки. В свое время здание МГУ стало самым высоким в Европе и 37 лет удерживало это позицию. Следующий скачок в плане строительства высоток в России — это Москва-Сити.
Благодаря комплексу Москва-Сити мы снова себе вернули статус обладателя самого высокого здания в Европе. Строительство небоскребов распространяется по стране: в Питере сейчас строят Лахта-центр, в Екатеринбурге — "Башню Исеть", в Грозном — "Ахмат".

© РИА Новости / Ирина НехорошкинаНебоскребы "Грозный-Сити" со смотровой площадки ночью
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина
Небоскребы "Грозный-Сити" со смотровой площадки ночью

В западном мире начали понимать, что человеку психологически некомфортно жить в небоскребах. Здания не очень энергоэффективны, их тяжело кондиционировать и отапливать, поэтому бум на строительство небоскребов просто дошел к нам с опозданием в 50 лет.

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