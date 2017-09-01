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Общество

В Рязани первого сентября открылась самая большая школа в регионе

18:5701.09.2017
(обновлено: 12:16 04.09.2017)
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© Fotolia / contrastwerkstattУрок в школе. Архивное фотоУрок в школе. Архивное фото
© Fotolia / contrastwerkstatt

РЯЗАНЬ, 1 сен — РИА Новости. Рассчитанная на 1,1 тысячи учеников школа, ставшая самой большой в области, открылась в День знаний в Рязани, сообщает в пятницу правительство региона.

Урок в школе. Архивное фото
© Fotolia / Oksana Kuzmina
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Новая школа в микрорайоне Дашково-Песочня, которая носит номер 75, построена в рамках приоритетного проекта "Создание современной образовательной среды". Затраты на строительство и оборудование учебного заведения составили более 762 миллионов рублей, из которых свыше 540 миллионов — федеральное финансирование. Торжественное открытие новой школы состоялось 1 сентября. В нем приняли участие временно исполняющий обязанности губернатора области Николай Любимов и заместитель министра образования и науки РФ Ирина Кузнецова.

"В Рязанской области впервые школа построена по такому масштабному проекту. Это стало возможным благодаря инициативе нашего президента Владимира Путина. По его поручению родилась программа "Новая школа", в которой принимает участие Рязанская область. Мы будем продолжать участвовать в федеральных программах. Я надеюсь, что в следующем году мы сможем построить новые школы в Рязани и других районах Рязанской области", – сказал Любимов.

Обращаясь к ученикам, глава региона отметил, что ребята будут учиться в самых современных и комфортных условиях. "Я надеюсь, что в этой школе вы получите знания, которые пригодятся вам на всю жизнь. Успехов вам в учебе, спорте и творчестве. Пусть педагоги и родители всегда гордятся вами", – сказал Любимов. Он также сообщил, что 31 августа состоялось открытие новой школы в селе Ильинка Скопинского района, а еще в двух районах – Захаровском и Александро-Невском – уже ведется строительство еще двух новых школ.

Урок в школе. Архивное фото
© Fotolia / Kzenon
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По словам заместителя министра образования и науки РФ Ирины Кузнецовой, новая школа – это большой подарок городу Рязани и жителям от страны к новому учебному году. "Я хочу поблагодарить руководство области, города, строителей, что они успели этот подарок преподнести ко Дню знаний. Я желаю, чтобы вы не только получали знания, но и научились любить друг друга, свою семью, свою Родину. Берегите свою школу, в ней вам будет, безусловно, интересно", — сказала замминистра.

Новое учебное заведение состоит из четырех блоков разной этажности: старшей и начальной школы, административного и спортивного. Школа рассчитана на 1100 мест, в ней сформировано 32 класса, из них 8 – первых. Во всех классах установлены интерактивные доски, проекторы, веб-камеры и мультимедийные системы. В кабинетах физики, химии, биологии и иностранных языков есть комплекты ноутбуков. В библиотеке и столовой работают wi-fi-роутеры. Кроме того, есть шкаф для зарядки телефонов и электронный терминал с расписанием занятий, который заменил традиционные стенды. В рекреациях расположены зоны самоподготовки, игровые зоны: шахматы, твистер, столы для настольного тенниса. Здание приспособлено для детей с ограниченными возможностями здоровья. Здесь есть лифты, специальные туалеты и душевые.

На открытии в Каспийске крупнейшей в СКФО школы. 1 сентября 2017
© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства Дагестана
В Каспийске открылась крупнейшая в СКФО школа

По словам Кузнецовой, школа построена быстро и качественно, несмотря на сжатые сроки. "Область взяла на себя очень сложные обязательства и выполнила их в срок. Эта школа – пример для Рязани, как надо обустраивать образовательное пространство, в каких условиях должны учиться дети. Мы будем стараться, чтобы все школы Рязанской области постепенно становились такими", — сказала Кузнецова.

Глава региона отметил, что в дальнейшем область рассчитывает на поддержку министерства образования и науки РФ в вопросах продолжения строительства школ. "Если такая поддержка будет, а я уверен в этом, мы продолжим строить школы и в Рязани и в районах области. У нас большие потребности – необходимо еще как минимум 14 школ, чтобы уйти от второй смены в городе Рязани. Благодаря новой школе в двух образовательных учреждениях сократилась вторая смена, и 75-я также будет работать только в первую", – сказал Николай Любимов.

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