СК начал проверку после смерти главы "Курортов Северного Кавказа"

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Следственный комитет РФ по Москве начал проводить доследственную проверку по факту смерти генерального директора "Курортов Северного Кавказа" (КСК) Олега Горчева.
О кончине Горчева ранее сообщили в пресс-службе "Курортов Северного Кавказа".
"Мы подтверждаем смерть гендиректора компании Олега Горчева", — сказал представитель компании, добавив, что причины смерти пока неизвестны.
Смерть не была насильственной
Как сообщили в СК, ходе первичного осмотра места происшествия следователи не обнаружили признаков насильственной смерти бизнесмена. Полиция также не нашла признаков того, что смерть Горчева могла носить криминальный характер, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах Москвы.
"При осмотре тела Горчева не было обнаружено признаков насильственной смерти", — завил собеседник агентства.
В пресс-службе ГУ МВД по Москве также подтвердили, что в квартире жилого дома в 1-м Красногвардейском проезде обнаружили тело мужчины, не уточнив его имени.
"При выезде в ходе осмотра внешних признаков насильственной смерти не обнаружено", — сказал собеседник агентства.
Соболезнования коллег
"В памяти коллег Олег Сергеевич Горчев навсегда останется энергичным, искренним человеком, опытным руководителем, увлеченным своим делом — развитием туризма на Северном Кавказе, влюбленным в этот прекрасный горный край… Его уход — невосполнимая, тяжелая потеря для всех нас", — говорится в сообщении.
О времени и месте проведения церемонии прощания в КСК объявят позднее.
Биография Горчева
Как следует из биографии Горчева, опубликованной на сайте "Курортов Северного Кавказа, он родился в 1976 году в Киеве. Окончил "Высшую школу экономики" по специальности "Экономист". Свою карьеру бизнесмен начал еще в годы студенчества.
Последние шесть лет жизни Горчев посвятил проекту Северо-Кавказского туристического кластера — с 2011 года он был заместителем гендиректора по экономике и финансам АО "КСК", с декабря 2014 года возглавил "Курорты Северного Кавказа".