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Общество

СК начал проверку после смерти главы "Курортов Северного Кавказа"

23:0901.09.2017
(обновлено: 23:13 01.09.2017)
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© Фото : предоставлено пресс-службой АО "КСК"Гендиректор АО КСК Олег Горчев. Архивное фотоГендиректор АО КСК Олег Горчев. Архивное фото
© Фото : предоставлено пресс-службой АО "КСК"

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Следственный комитет РФ по Москве начал проводить доследственную проверку по факту смерти генерального директора "Курортов Северного Кавказа" (КСК) Олега Горчева.

Вид на Северный Зеленчукский храм (Х век). Архивное фото
© РИА Новости / Мария Шустрова
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"Вечером 1 сентября 2017 года в квартире одного из жилых домов по 1-му Красногвардейскому проезду в городе Москве отцом было обнаружено тело 40-летнего сына", — заявила пресс-служба столичного главка СК РФ, не назвав имени погибшего.

О кончине Горчева ранее сообщили в пресс-службе "Курортов Северного Кавказа".

"Мы подтверждаем смерть гендиректора компании Олега Горчева", — сказал представитель компании, добавив, что причины смерти пока неизвестны.

Смерть не была насильственной

Как сообщили в СК, ходе первичного осмотра места происшествия следователи не обнаружили признаков насильственной смерти бизнесмена. Полиция также не нашла признаков того, что смерть Горчева могла носить криминальный характер, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах Москвы.

"При осмотре тела Горчева не было обнаружено признаков насильственной смерти", — завил собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве также подтвердили, что в квартире жилого дома в 1-м Красногвардейском проезде обнаружили тело мужчины, не уточнив его имени.

"При выезде в ходе осмотра внешних признаков насильственной смерти не обнаружено", — сказал собеседник агентства.

Соболезнования коллег

Генеральный директор АО Курорты Северного Кавказа Олег Горчев. Архивное фото
© РИА Новости / Саид Царнаев
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В КСК Горчева назвали опытным руководителем, влюбленным в Северный Кавказ
В пресс-службе КСК выразили соболезнования семье и друзьям Горчева и рассказали, что он был опытным руководителем, влюбленным в Северный Кавказ.

"В памяти коллег Олег Сергеевич Горчев навсегда останется энергичным, искренним человеком, опытным руководителем, увлеченным своим делом — развитием туризма на Северном Кавказе, влюбленным в этот прекрасный горный край… Его уход — невосполнимая, тяжелая потеря для всех нас", — говорится в сообщении.

О времени и месте проведения церемонии прощания в КСК объявят позднее.

Биография Горчева

Как следует из биографии Горчева, опубликованной на сайте "Курортов Северного Кавказа, он родился в 1976 году в Киеве. Окончил "Высшую школу экономики" по специальности "Экономист". Свою карьеру бизнесмен начал еще в годы студенчества.

Кавказ. Архивное фото
© РИА Новости / Нина Зотина
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В середине 2000-х годов работал в частных фирмах, связав свою профессиональную деятельность с эффективным управлением финансами. С 2005 до 2011 года занимал должности начальника контрольно-ревизионного управления и советника гендиректора ОАО "НЭСК", позднее стал коммерческим директором этой компании.

Последние шесть лет жизни Горчев посвятил проекту Северо-Кавказского туристического кластера — с 2011 года он был заместителем гендиректора по экономике и финансам АО "КСК", с декабря 2014 года возглавил "Курорты Северного Кавказа".

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