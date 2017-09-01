В Москве найден мертвым гендиректор "Курортов Северного Кавказа"

ПЯТИГОРСК, 1 сен — РИА Новости. Скончался гендиректора "Курортов Северного Кавказа" (АО "КСК") Олег Горчев. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Мы подтверждаем смерть гендиректора компании Олега Горчева, в ближайшее время на сайте появится некролог", — сказал представитель компании, добавив, что причины смерти пока неизвестны.

Источник РИА Новости в правоохранительных органах также отметил, что признаков насильственной смерти при осмотре тела Горчева не выявлено.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что в квартире жилого дома в 1-м Красногвардейском проезде (в этом проезде располагается "Москва-Сити" — Прим. ред.) найдено тело мужчины. "При выезде в ходе осмотра внешних признаков насильственной смерти не обнаружено", — сказал собеседник агентства, не уточнив имени умершего.

В столичном главке Следственного комитета, в свою очередь, сообщили, что тело мужчины обнаружил его отец. По данному факту начата доследственная проверка.

Как следует из биографии Горчева, опубликованной на сайте "Курортов Северного Кавказа, он родился в 1976 году в Киеве. Окончил "Высшую школу экономики" по специальности "Экономист".

В середине 2000-х годов работал в частных фирмах, с 2005 до 2011 года занимал должности начальника контрольно-ревизионного управления и советника гендиректора ОАО "НЭСК", позднее был коммерческим директором этой компании.

С 2011 года Горчев был заместителем гендиректора по экономике и финансам АО "КСК", с декабря 2014 года возглавил "Курорты Северного Кавказа".