В Москве найден мертвым гендиректор "Курортов Северного Кавказа"

ПЯТИГОРСК, 1 сен — РИА Новости. Скончался гендиректора "Курортов Северного Кавказа" (АО "КСК") Олег Горчев. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
"Мы подтверждаем смерть гендиректора компании Олега Горчева, в ближайшее время на сайте появится некролог", — сказал представитель компании, добавив, что причины смерти пока неизвестны.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах также отметил, что признаков насильственной смерти при осмотре тела Горчева не выявлено.
В столичном главке Следственного комитета, в свою очередь, сообщили, что тело мужчины обнаружил его отец. По данному факту начата доследственная проверка.
Как следует из биографии Горчева, опубликованной на сайте "Курортов Северного Кавказа, он родился в 1976 году в Киеве. Окончил "Высшую школу экономики" по специальности "Экономист".
В середине 2000-х годов работал в частных фирмах, с 2005 до 2011 года занимал должности начальника контрольно-ревизионного управления и советника гендиректора ОАО "НЭСК", позднее был коммерческим директором этой компании.
С 2011 года Горчев был заместителем гендиректора по экономике и финансам АО "КСК", с декабря 2014 года возглавил "Курорты Северного Кавказа".