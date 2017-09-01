Задел на будущее: Владимир Путин провел открытый урок по профориентации

Школы из 24 регионов России и порядка миллиона зрителей — такую аудиторию собрал открытый урок "Россия, устремленная в будущее". Занятие проходило в рамках Всероссийского форума профессиональной навигации "ПроеКТОриЯ" в Ярославле. Поучаствовать в событии приехали более 500 школьников со всей России, которые увлекаются инженерными и естественнонаучными дисциплинами.

Тон мероприятию задал ведущий, певец, и с некоторых пор интернет-знаменитость Дмитрий Маликов. Он заявил, что организаторы мероприятия ждут от российской молодежи "лайков" и хотят "хайпа".

"Мы хотим почувствовать весь этот молодой пульс, который идет от энергии молодежи. И поэтому в наших социальных сетях, на нашем портале "ПроеКТОриЯ" обязательно нужно голосовать, нужно быть, нужно делиться информацией с хэштегами #проектория и #ктоя. Нам нужны ваши лайки, мы хотим хайпа!" — заявил Маликов, открывая урок.

Сам открытый урок провел президент России Владимир Путин. Его выступление перед молодежью продолжило неформальную линию форума. Глава государства беседовал с участниками скорее по-отечески, чем по-президентски.

"Вы многократно, практически всю жизнь будете стоять перед вопросом выбора. Человек всегда делает выбор, если, конечно, он чувствует, что он хочет жить, хочет творить, хочет получать удовлетворение, удовольствие от жизни и подносить эти плоды своего труда на алтарь отечества, делиться этими результатами с другими людьми. Кстати говоря, как правило, в этом человек находит наивысшее удовлетворение от своей собственной работы", — сказал Путин.

Также президент в своем выступлении отметил, что существует расхожее мнение, что все последующие поколения всегда лучше предыдущих, и это правда.

"(Это) вполне естественно, потому что новые поколения приходят на тот фундамент, который был создан предыдущими. Знания стали шире, глубже, техника стала сложнее, интереснее, это создает возможности для нового шага. Но ваша задача — не просто сделать что-то новое, это само собой разумеется, оно будет новым… Ваша задача — сделать принципиально новый шаг. Жизнь, она, как говорят, сложна и многообразна, она всегда сложная с точки зрения конкуренции. Конкуренция всегда очень сильная и мощная", — сказал Путин.

Помочь школьникам сделать новый шаг и в том числе призван и такой инновационный формат открытого урока. Как отметил член Общественной палаты РФ Михаил Погосян встречи, где руководство страны неформально напрямую общается с молодежью позволяет подросткам лучше видеть перспективы страны и быстрее сориентироваться в том, чем заниматься в дальнейшем.

"Это создает новую среду и атмосферу в стране, которая позволяет молодежи лучше определиться в будущем. Это очень важно, с моей точки зрение, потому что в последнее время есть тенденции, которые больше ориентируют молодежь на экономику и юридические науки, а такие площадки позволяют шире посмотреть на перспективы в жизни", — сказал Погосян.

Одна из задач форума в Ярославле, да и всего проекта по дистанционной профориентации школьников, — через решение практических задач помочь учащимся выбрать будущую профессию. Причем, сделать это можно и дистанционно. Еще один важный аспект работы ПроеКТОрии —дать возможность российским компаниям найти талантливые кадры и уже на раннем этапе заключить с ними контракты.

"Сейчас произошло радикальное изменение отношений крупных компаний, новых и инновационных компаний к такого рода мероприятиям. Раньше они воспринимались как какая-то такая самодеятельность, а сегодня все борются за кадры, за талантливых людей, и в этом смысле интерес компаний к таким форумам и молодежи заметно повысился", — отметил Погосян.

Корпорации ищут таланты

То, что крупные компании все больше интересуются молодыми талантами, подтвердила и директор Росдетцентра, ответственный секретарь Координационного совета Российского движения школьников Алиса Крюкова. Она отметила, что сейчас их организация плотно работает в сфере профориентации с корпорациями, такими как с Роскосмосом и Росатомом.

Планируется, что в будущем появятся совместные образовательные блоки, которые будут проходить во внеучебное время в школах и будут рассказывать о профессиях, которые есть в космической отрасли, атомной промышленности и других сферах.

"Дело в том, что компании очень заинтересованы в том, чтобы уже со школьной скамьи ребята понимали вектор своего развития, и в том, чтобы делать совместные образовательные блоки. Это интересно прежде всего компаниям и многие из них обращаются к нам и выступают даже инициаторами таких проектов", — сказала Крюкова.

При этом она добавила, что мнение о том, что современные школьники не интересуются будущим страны не соответствуют действительности.

"Школьники сейчас интересуются будущим нашей страны, им интересны разные инициативы, они очень много предлагают и хотят быть услышанными. Поэтому мы работаем по разным направлениям и хотим услышать ребят, которые интересуются и космосом, и кино, и театром, и экологией. То есть мы стараемся предоставить им максимально широкий спектр разных направлений, где они могут предложить какие-то свои инициативы и реализовать их", — отметила Крюкова.

Заглянуть в будущее предложил молодежи и Владимир Путин. Смысл названия форума "ПроеКТОриЯ" в том что каждый участник ищет ответ на вопросы "кто я?", "какой проект хочу выполнить? ". И, возможно, ответить на эти вопросы школьникам поможет сочинение на тему "Россия, устремленная в будущее", которое Владимир Путин попросил написать в ходе открытого урока. Главная задача для всех авторов — представить, как будет выглядеть страна в 40-х — 50-х годах.

"Для того, чтобы посмотреть, в целом, как мы должны двигаться, куда мы должны развиваться, предлагаю, ведь у нас министерство образования ежегодно… сочинение организует, вот предлагаю провести, написать такое сочинение: "Россия, устремленная в будущее" и… вам предлагаю посмотреть на то, какой вы видите нашу страну на рубеже сороковых — пятидесятых годов", — сказал Владимир Путин.