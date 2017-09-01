США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Общество

Задел на будущее: Владимир Путин провел открытый урок по профориентации

Сюжет:
Открытый урок в Ярославле с участием Путина (18)
21:1901.09.2017
01521
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на всероссийском открытом уроке Россия, устремлённая в будущее в Ярославле. 1 сентября 2017Президент РФ Владимир Путин выступает на всероссийском открытом уроке Россия, устремлённая в будущее в Ярославле. 1 сентября 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк

Школы из 24 регионов России и порядка миллиона зрителей — такую аудиторию собрал открытый урок "Россия, устремленная в будущее". Занятие проходило в рамках Всероссийского форума профессиональной навигации "ПроеКТОриЯ" в Ярославле. Поучаствовать в событии приехали более 500 школьников со всей России, которые увлекаются инженерными и естественнонаучными дисциплинами.

Президент РФ Владимир Путин выступает на всероссийском открытом уроке в Ярославле. 1 сентября 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Новое поколение и новые технологии: Путин провел открытый урок
Тон мероприятию задал ведущий, певец, и с некоторых пор интернет-знаменитость Дмитрий Маликов. Он заявил, что организаторы мероприятия ждут от российской молодежи "лайков" и хотят "хайпа".

"Мы хотим почувствовать весь этот молодой пульс, который идет от энергии молодежи. И поэтому в наших социальных сетях, на нашем портале "ПроеКТОриЯ" обязательно нужно голосовать, нужно быть, нужно делиться информацией с хэштегами #проектория и #ктоя. Нам нужны ваши лайки, мы хотим хайпа!" — заявил Маликов, открывая урок.

Сам открытый урок провел президент России Владимир Путин. Его выступление перед молодежью продолжило неформальную линию форума. Глава государства беседовал с участниками скорее по-отечески, чем по-президентски.

"Вы многократно, практически всю жизнь будете стоять перед вопросом выбора. Человек всегда делает выбор, если, конечно, он чувствует, что он хочет жить, хочет творить, хочет получать удовлетворение, удовольствие от жизни и подносить эти плоды своего труда на алтарь отечества, делиться этими результатами с другими людьми. Кстати говоря, как правило, в этом человек находит наивысшее удовлетворение от своей собственной работы", — сказал Путин.

Владимир Путин во время посещения Всероссийского форума профессиональной навигации ПроеКТОриЯ в культурно-спортивном комплексе Арена 2000 в Ярославле. 1 сентября 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Путин на открытом уроке рассказал школьникам о важности выбора профессии
Также президент в своем выступлении отметил, что существует расхожее мнение, что все последующие поколения всегда лучше предыдущих, и это правда.

"(Это) вполне естественно, потому что новые поколения приходят на тот фундамент, который был создан предыдущими. Знания стали шире, глубже, техника стала сложнее, интереснее, это создает возможности для нового шага. Но ваша задача — не просто сделать что-то новое, это само собой разумеется, оно будет новым… Ваша задача — сделать принципиально новый шаг. Жизнь, она, как говорят, сложна и многообразна, она всегда сложная с точки зрения конкуренции. Конкуренция всегда очень сильная и мощная", — сказал Путин.

© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на всероссийском открытом уроке "Россия, устремленная в будущее" в Ярославле. 1 сентября 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на всероссийском открытом уроке "Россия, устремленная в будущее" в Ярославле. 1 сентября 2017

Помочь школьникам сделать новый шаг и в том числе призван и такой инновационный формат открытого урока. Как отметил член Общественной палаты РФ Михаил Погосян встречи, где руководство страны неформально напрямую общается с молодежью позволяет подросткам лучше видеть перспективы страны и быстрее сориентироваться в том, чем заниматься в дальнейшем.

Владимир Путин во время посещения выставки Всероссийского форума профессиональной навигации ПроеКТОриЯ в комплексе Арена 2000 в Ярославле. 1 сентября 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Путин: лидер в сфере искусственного интеллекта станет властелином мира
"Это создает новую среду и атмосферу в стране, которая позволяет молодежи лучше определиться в будущем. Это очень важно, с моей точки зрение, потому что в последнее время есть тенденции, которые больше ориентируют молодежь на экономику и юридические науки, а такие площадки позволяют шире посмотреть на перспективы в жизни", — сказал Погосян.

Одна из задач форума в Ярославле, да и всего проекта по дистанционной профориентации школьников, — через решение практических задач помочь учащимся выбрать будущую профессию. Причем, сделать это можно и дистанционно. Еще один важный аспект работы ПроеКТОрии —дать возможность российским компаниям найти талантливые кадры и уже на раннем этапе заключить с ними контракты.

"Сейчас произошло радикальное изменение отношений крупных компаний, новых и инновационных компаний к такого рода мероприятиям. Раньше они воспринимались как какая-то такая самодеятельность, а сегодня все борются за кадры, за талантливых людей, и в этом смысле интерес компаний к таким форумам и молодежи заметно повысился", — отметил Погосян.

Корпорации ищут таланты

Президент РФ Владимир Путин выступает на всероссийском открытом уроке Россия, устремленная в будущее в Ярославле. 1 сентября 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Путин рассказал, благодаря чему развивается Россия
То, что крупные компании все больше интересуются молодыми талантами, подтвердила и директор Росдетцентра, ответственный секретарь Координационного совета Российского движения школьников Алиса Крюкова. Она отметила, что сейчас их организация плотно работает в сфере профориентации с корпорациями, такими как с Роскосмосом и Росатомом.

Планируется, что в будущем появятся совместные образовательные блоки, которые будут проходить во внеучебное время в школах и будут рассказывать о профессиях, которые есть в космической отрасли, атомной промышленности и других сферах.

"Дело в том, что компании очень заинтересованы в том, чтобы уже со школьной скамьи ребята понимали вектор своего развития, и в том, чтобы делать совместные образовательные блоки. Это интересно прежде всего компаниям и многие из них обращаются к нам и выступают даже инициаторами таких проектов", — сказала Крюкова.

При этом она добавила, что мнение о том, что современные школьники не интересуются будущим страны не соответствуют действительности.

Президент РФ Владимир Путин во время посещения Государственного училища олимпийского резерва по хоккею в Ярославле. 1 сентября 2017
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Путин: задача нового поколения - сделать принципиально новый шаг вперед
"Школьники сейчас интересуются будущим нашей страны, им интересны разные инициативы, они очень много предлагают и хотят быть услышанными. Поэтому мы работаем по разным направлениям и хотим услышать ребят, которые интересуются и космосом, и кино, и театром, и экологией. То есть мы стараемся предоставить им максимально широкий спектр разных направлений, где они могут предложить какие-то свои инициативы и реализовать их", — отметила Крюкова.

Заглянуть в будущее предложил молодежи и Владимир Путин. Смысл названия форума "ПроеКТОриЯ" в том что каждый участник ищет ответ на вопросы "кто я?", "какой проект хочу выполнить? ". И, возможно, ответить на эти вопросы школьникам поможет сочинение на тему "Россия, устремленная в будущее", которое Владимир Путин попросил написать в ходе открытого урока. Главная задача для всех авторов — представить, как будет выглядеть страна в 40-х — 50-х годах.

"Для того, чтобы посмотреть, в целом, как мы должны двигаться, куда мы должны развиваться, предлагаю, ведь у нас министерство образования ежегодно… сочинение организует, вот предлагаю провести, написать такое сочинение: "Россия, устремленная в будущее" и… вам предлагаю посмотреть на то, какой вы видите нашу страну на рубеже сороковых — пятидесятых годов", — сказал Владимир Путин.

© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие во всероссийском открытом уроке "Россия, устремлённая в будущее" в Ярославле. 1 сентября 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин принимает участие во всероссийском открытом уроке "Россия, устремлённая в будущее" в Ярославле. 1 сентября 2017
Комментировать
Общество
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Пройдите опрос, чтобы мы могли сделать сайт лучше
НачатьПозже
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена