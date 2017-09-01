Минздрав выступил против интернет-торговли алкоголем

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. В Минздраве России выступают против легализации интернет-торговли алкогольными напитками, сообщила пресс-служба ведомства.

"Министерство здравоохранения РФ выступило против разрешения интернет-торговли алкогольной продукцией, включая вино. При легализации дистанционной продажи любого вида алкогольной продукции возникает риск нарушения уже установленных запретов продажи алкогольной продукции, например, продажи в ночное время и несовершеннолетним, а также рост торговли нелегальным алкоголем", — говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, реализация алкогольной продукции дистанционным способом неизбежно сопровождается рекламой алкогольной продукции (визуализация товара), что неизбежно может увеличивать потребление алкоголя, в особенности несовершеннолетними.

Продажа алкогольной продукции дистанционным способом запрещена пунктом 5 Правил продажи товаров дистанционным способом, утвержденных постановлением правительства России, также законом "О рекламе" запрещена реклама алкогольной продукции в интернете. Кроме того, в июле вступил в силе закон № 278-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" и отдельные законодательные акты Российской Федерации", которым запрещается продажа алкогольной продукции дистанционным способом.

"Таким образом, разрешение интернет-торговли алкогольной продукцией противоречит уже внесенным изменениям в действующее законодательство и несет серьезный риск увеличения потребления алкоголя, что ставит под угрозу дальнейшее сокращение заболеваемости и смертности населения", — отметили в министерстве.