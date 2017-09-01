В Грозном приземлился самолет с женщинами и детьми, спасенными в Ираке

ГРОЗНЫЙ, 1 сен — РИА Новости. Самолет со спасенными четырьмя женщинами и восемью маленькими детьми из России, спасенными в Ираке, приземлился в аэропорту Грозного, свидетельствуют данные табло аэропорта.

В аэропорту борт встречали детский омбудсмен Анна Кузнецова, представители администрации и главы правительства Чечни. Дети и женщины вышли из самолета в сопровождении заместителя председателя комитета Совета Федерации по международным делам Зияда Сабсаби.

Анна Кузнецова заявила РИА Новости, что намерена сегодня же вылететь с детьми, которые прибыли этим рейсом из Ирака, в Москву. "Если удастся уладить все проблемы, мы сегодня же вылетим в Москву с привезенными детьми. Пока я вижу четыре ребенка с мамами, они, по моим данным, из Твери, Нижневартовска и Саратова", — сказала омбудсмен.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в Instagram, что самолет доставит из Ирака 12 человек: четырех женщин и восемь детей в возрасте от шести месяцев до девяти лет. Среди них одна жительница Чечни с тремя маленькими сыновьями, жительница Твери с сыном, девушка из Тюмени с сыном. Также на борту находятся гражданка Казахстана с тремя детьми. Сопровождает их представитель главы Чечни на Ближнем Востоке и в Северной Африке Зияд Сабсаби.

Кадыров в начале августа выложил в Instagram видеоролик, снятый в детском приюте в Багдаде и рассказывающий о русских детях, чьи родители примкнули к ИГ*, вывезли их из страны, а затем бросили после освобождения иракского Мосула. Глава Чечни выразил надежду, что родственники этих детей узнают их и напишут по специальному адресу.

По данным аппарата уполномоченного по правам ребенка, в зоны боевых действий в странах Ближнего Востока было вывезено порядка 350 детей, преимущественно из Чечни и Дагестана.

* Террористическая организация, запрещенная в России.