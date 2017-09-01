Концерт на Красной площади в честь юбилея Москвы покажут по всему городу

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Торжественная церемония открытия Дня города в Москве 9 сентября состоится на главной площади страны и будет транслироваться в прямом эфире на все городские площадки, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента культуры столицы.

"Традиционно торжественная церемония открытия на Красной Площади даст старт всем праздничным мероприятиям Дня города Москвы, она начнется 9 сентября в 12.00 и будет транслироваться в прямом эфире на все городские площадки", — рассказали в пресс-службе.

Общегородской старт праздника будет дан в 13.00 под звуки гимна Москвы, а завершится первый день празднования 9 сентября в 21.00 под громкие залпы салютов. В каждом районе столицы жители увидят единый по музыке и пиротехническим эффектам и элементам фейерверк, уточнил собеседник агентства.

Программа мероприятий будет всецело посвящена 870-летнему юбилею города и отразит основную концепцию праздника этого года: раскроет историческую роль Москвы как центра мировой науки, культуры, политики и спорта, расскажет о достижениях известных всему миру людей, живших или трудившихся в Москве.

Выступать для жителей и гостей города будут известные артисты, музыканты и певцы России, в числе которых Иосиф Кобзон, Николай Басков, Тамара Гвердцители, Полина Гагарина, Родион Газманов, солисты театра "Геликон-опера" и другие.

Основная сценическая площадка будет традиционно установлена на фоне Собора Василия Блаженного. В официальной части праздника планируются приветственные речи первых лиц – президента России Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина.