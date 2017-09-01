В Москве в День города ограничат вход посетителей на Красную площадь

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Вход на Красную площадь в Москве в День города 9 сентября ограничат для посетителей, проход на нее будет осуществляться только по пригласительным билетам, сообщили РИА Новости в столичном департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции.
"Вход на Красную площадь будет осуществляться только по пригласительным билетам", — сказал РИА Новости представитель пресс-службы.
Как добавили в ведомстве, для обеспечения безопасности при входе на площадь будут установлены рамки металлоискателей.
В департаменте культуры столицы РИА Новости пояснили, что на площадь в этот день приглашены почетные граждане Москвы, ветераны, представители общественных и молодежных организаций, официальные лица.