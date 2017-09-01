В Москве в День города ограничат вход посетителей на Красную площадь

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Вход на Красную площадь в Москве в День города 9 сентября ограничат для посетителей, проход на нее будет осуществляться только по пригласительным билетам, сообщили РИА Новости в столичном департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции.

Москва 9 и 10 сентября отпразднует свое 870-летие. В честь дня рождения столицы традиционно на Красной площади состоится масштабная праздничная программа с участием артистов России. Концерт будет транслироваться в прямом эфире по всему городу.

"Вход на Красную площадь будет осуществляться только по пригласительным билетам", — сказал РИА Новости представитель пресс-службы.

Как добавили в ведомстве, для обеспечения безопасности при входе на площадь будут установлены рамки металлоискателей.

В департаменте культуры столицы РИА Новости пояснили, что на площадь в этот день приглашены почетные граждане Москвы, ветераны, представители общественных и молодежных организаций, официальные лица.