Суд удовлетворил иск Ифтоди о признании Немцова отцом ее ребенка

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил иск Екатерины Ифтоди, которая просила признать, что отцом ее ребенка является убитый политик Борис Немцов, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Эмилия Хиль.
"Суд сегодня удовлетворил исковое заявление Ифтоди об установлении отцовства, ответчиками по которому были заявлены Немцов А.Б., Немцова Д.Я., Королева И.В., Немцова Ж.Б. и Одинцова Е.В.",- сказала пресс-секретарь.
Она не смогла сообщить другие подробности дела, поскольку процесс проходил в закрытом режиме в целях обеспечения интересов несовершеннолетнего.