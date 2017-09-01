Суд удовлетворил иск Ифтоди о признании Немцова отцом ее ребенка

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил иск Екатерины Ифтоди, которая просила признать, что отцом ее ребенка является убитый политик Борис Немцов, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Эмилия Хиль.

Ифтоди претендует на часть наследства убитого политика.

"Суд сегодня удовлетворил исковое заявление Ифтоди об установлении отцовства, ответчиками по которому были заявлены Немцов А.Б., Немцова Д.Я., Королева И.В., Немцова Ж.Б. и Одинцова Е.В.",- сказала пресс-секретарь.

Она не смогла сообщить другие подробности дела, поскольку процесс проходил в закрытом режиме в целях обеспечения интересов несовершеннолетнего.