Путин расстроился, что не смог отведать козьего молока с ярославской фермы

ЯРОСЛАВЛЬ, 1 сен – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин расстроился, что не смог попробовать козьего молока, производимого в Ярославле.

Глава крестьянско-фермерского хозяйства Анна Козлова рассказала, что организаторы встречи президента с общественностью региона не позволили ей взять с собой образцы производимой продукции.

"Принесли бы, хоть угостили бы молочком", — сказал президент, внимательно выслушав девушку, рассказавшую о трудностях выживания небольшой козьей фермы. "Я просила, но мне запретили. Сказали, не можем", — почти с отчаянием попыталась оправдаться девушка. "Почему это не можем? – с недоумением спросил глава государства. — Да, жалко. Я буду иметь это в виду, Дмитрий Юрьевич (Миронов, врио губернатора)".

Путин тут же поинтересовался, делается ли сыр в хозяйстве Козловой. "Сыр делаем, если кто-то попросит", — ответила она. "Ну, вот я прошу! — воскликнул президент. — А козий сыр, кстати, очень вкусный и полезный".

Врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов тут же постарался замять неловкую ситуацию. "Мы организуем доставку", — отрапортовал он. "Над логистикой поработайте", — с улыбкой посоветовал ему российский лидер.

В заключение Путин пожелал "всего самого хорошего козам, надоев хороших".