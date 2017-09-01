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Общество

В Мордовии открыли новую школу за 1,2 миллиарда рублей

19:0701.09.2017
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© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкУрок в школе. Архивное фотоУрок в школе. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 сен – РИА Новости. Новая школа, на строительство которой направлено более 1,2 миллиарда рублей и где будут обучаться почти полторы тысячи детей, открылась в День знаний в Саранске, говорится в сообщении на официальном портале органов госвласти Мордовии.

Урок в школе. Архивное фото
© Fotolia / Kzenon
В Нижегородской области открыли новую школу на тысячу мест
Врио главы республики Владимир Волков, принимавший участие в торжественной линейке, отметил, что сегодня двойной праздник: открытие школы и начало учебного года.

"В первую очередь, я поздравляю всех вас с Днем знаний! 1 сентября – это яркий и волнующий праздник, старт для новых успехов и достижений", — сказал он, добавив, что школьное здание стало еще одним украшением Саранска. По его словам, судя по хорошему настроению собравшихся, строители заслужили отличную оценку.

В сообщении отмечается, что открывшийся "Центр образования "Тавла" — средняя общеобразовательная школа №17" — является одним из самых современных учреждений среднего образования не только в Мордовии, но и в России. В школьном здании площадью свыше 30 тысяч квадратных метров смогут учиться 1450 детей. В центре образования два бассейна, два спортивных зала, хореографический зал, большой стадион, множество игровых площадок. В каждом из кабинетов биологии, химии и физики свыше 100 элементов лабораторного оборудования. Есть блоки для изучения астрономии и экологии. Будет развернута лаборатория биологических исследований. Есть всё необходимое оборудование, в том числе цифровые комплексы и метеостанция. Создана доступная среда для маломобильных групп населения. Значительная часть средств на строительство школы была выделена из федерального бюджета.

Здание компании Лаборатория Касперского. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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"Мы постарались, чтобы пребывание детей в школе было максимально комфортным. Но главное, конечно же, это внутреннее наполнение школы, организация учебного процесса. Здесь созданы уникальные возможности для всестороннего развития детей", — подчеркнул Волков.

Он заявил, что особое внимание будет уделено математическому профилю. Среди приоритетов — инженерное и естественнонаучное образование. Большое внимание будет уделено и дополнительному образованию школьников. В частности, ребята смогут в стенах школы посещать различные занятия и секции. Среди основных направлений — робототехника, хореография, живопись. Также будет работать детский театр, кружки юннатов, краеведов и лингвистов, множество спортивных секций.

Ранее региональное правительство сообщало, что 1 сентября свои двери откроют 314 школ для 70 тысяч учащихся. За парты сядут 7842 первоклассника, что на 220 человек больше по сравнению с 2016 годом. Около 2,7% школьников в республике пока продолжат обучение во вторую смену. Но благодаря участию в федеральной программе строительства новых школ в ближайшие годы эта проблема в Мордовии будет решена. 100% школьников обеспечены бесплатными учебниками, как того требует действующее законодательство. Во всех школах республики созданы условия для организации горячего питания, качественного оказания медицинской помощи.

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