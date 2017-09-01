Путин посетил Толгский монастырь во время поездки по Ярославской области

ЯРОСЛАВЛЬ, 1 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в завершение рабочей поездки по Ярославской области посетил Свято-Введенский Толгский монастырь, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Путина сопровождал врио губернатора области Дмитрий Миронов.

В монастыре 20 августа состоялись торжества, посвященные Дню Толгской иконы Божьей матери и 30-летию возрождения первой в современной России женской обители.

Свято-Введенский Толгский женский монастырь относится к Ярославской епархии Русской православной церкви. Обитель расположена в Ярославле на левом берегу Волги.

Монастырь был основан в 1314 году, как мужской, епископом Ростовским Прохором на месте чудесного обретения им иконы Богородицы (Толгская икона), ставшей главной святыней обители. В 1928 году монастырь был закрыт, а в 1987 году передан РПЦ и вновь открыт как первая возрожденная женская обитель.