Школа "Сколково" открылась для учеников в Тамбове

ВОРОНЕЖ, 1 сен — РИА Новости. Инновационный образовательный комплекс "Школа Сколково-Тамбов", созданный на основе современных архитектурных подходов, технологий обучения и воспитания, в создание которого были вложены 2,2 миллиарда рублей, открылся для учеников, сообщает в пятницу администрация области.

"Школа Сколково-Тамбов" создавалась в рамках программы "Содействие созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях" на 2016-2025 годы. Стоимость проекта составила почти 2,2 миллиарда рублей, из которых 300 миллионов — средства бюджета региона. По данным областных властей, она представляет собою инновационный образовательный комплекс на основе современных архитектурных подходов, технологий обучения и воспитания.

"Мне, как и всем присутствующим хочется верить, что когда-то отсюда выйдут новые Вернадские, Мичурины и Ладыгины — люди, которые на века прославили наш край. Но для этого нужно много и упорно трудиться, работать над собой, постигать самые передовые знания. Уверен, что учителя, прошедшие строгий конкурсный отбор, смогут привить ученикам желание быть лучшими", — сказал на состоявшемся 1 сентября открытии губернатор области Александр Никитин.

Как отмечают областные власти, обучение в новой школе строится на индивидуальных образовательных программах, в том числе — для особо одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья.

"Школа Сколково-Тамбов", по данным администрации региона, стала и одной из самых крупных в России. Она рассчитана почти на 2,5 тысячи учеников, из которых первоклассников — более 340 человек. Новшество в организации образовательной деятельности школы – это переход на триместры.

В образовательную структуру школы входят образовательные центры — обществоведческих дисциплин, зарубежной и отечественной лингвистики, естественнонаучного образования, флористики и ландшафтного дизайна, безопасности и физического здоровья, прикладных технологий, искусства, развития профессиональных компетенций, IT-технологий, робототехники, моделирования, информационно-библиотечный центр и академию детства.