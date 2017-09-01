На московской международной книжной ярмарке пройдет более 500 мероприятий

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Более 500 мероприятий, в числе которых встречи с авторами, презентации ярких новинок сезона и книжные конкурсы ожидают гостей юбилейной Московской международной книжной выставки-ярмарки (ММКВЯ), которая откроется на ВДНХ 6-го и продлится до 10 сентября, сообщает пресс-служба Роспечати.

Московская международная книжная выставка-ярмарка проходит в Москве с 1977 года, впервые она состоялась 40 лет назад. Нынешний фестиваль станет 30-м по счету, таким образом, самый масштабный книжный форум страны на этот раз отмечает двойной юбилей.

"Это единственное книжное мероприятие такого масштаба, которое проходит с международным размахом. В этом году ММКВЯ примет у себя издателей из 39 стран мира: от стран ближнего зарубежья до далекой солнечной Кубы. Российское книгоиздание представят издательства из 60 регионов нашей страны. За пять ярмарочных дней пройдут более 500 мероприятий на 12 тематических площадках", — сообщает пресс-служба.

Пространство выставочного павильона традиционно поделится на зоны, среди которых "Литературная гостиная", "Литературная кухня", "Детская литература", "Первый микрофон", "КнигаБайт", "Книга: пространство профессий", "Телестудия", "Бизнес-пространство", "Главная сцена". Гости фестиваля смогут легко ориентироваться в этом пространстве благодаря удобной навигации.

ММКВЯ станет прекрасной возможностью для поклонников литературы встретиться со своими любимыми писателями. Свои новинки презентуют Дмитрий Быков, чей новый роман "Июнь" вышел в августе, номинант на Большую книгу Андрей Рубанов, дебютантка Ольга Брейнингер и многие другие авторы.

"Проведение юбилейной ММКВЯ календарно совпадает с празднованием Дня города Москвы и будет интегрировано в его программу мероприятий, которая в этом году обещает быть насыщенной и масштабной", — добавили в ведомстве.

Кроме того, на ММКВЯ впервые пройдет Фестиваль национальных литератур народов, который познакомит жителей столицы с национальными культурами и их достижениями, а также состоится традиционное вручение премии "Книга года".