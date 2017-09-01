Путин с первого раза забил шайбу в училище олимпийского резерва в Ярославле

ЯРОСЛАВЛЬ, 1 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин посетил государственное училище олимпийского резерва по хоккею в Ярославле, где ознакомился со спортивными объектами и забил шайбу в тренировочной зоне, пробуя тренажер для дриблинга, также он сделал совместное фото с детской командой.
"Закончим в следующем году и введем в эксплуатацию. Сейчас готовность 25%… В принципе, комплекс полностью готов сейчас в первом этапе", — отметил Колобков.
Яковлев рассказал о методиках, которые применяются для обучения юных хоккеистов, о двух детско-юношеских спортивных школах "Локомотива", в которых учится почти 1,5 тысячи детей.
Путин также посетил тренировочный зал, где расположены мини-поля, так называемые бросковые зоны, где хоккеисты имеют возможность отработать точность броска клюшкой. Показывая конструкцию, Яковлев продемонстрировал бросок в ворота.
"Каждый мальчишка может выйти, заниматься дриблингом, ведением шайбы, вы хоккеист, вы понимаете, что это такое", — сказал Яковлев президенту.
"Я не хоккеист", — со смехом ответил президент.
"Да, с удовольствием", — сказал Путин.
Путин попросил попробовать забить гол в бросковой зоне. Российский лидер забил гол в верхний угол с первого раза в ворота, перетянутые защитным чехлом. Все поаплодировали.
Президент также поприветствовал на тренировке юных хоккеистов команды "Локомотив" 2005 года. С президентом также общался главный специалист команды, ответственный за детский спорт Михаил Варнаков, он рассказал ему о возрасте ребят.
Губернатор отметил, что хоккеисты приготовили Путину подарок. Путин вышел на лед и пообщался с детьми, они подарили ему именную хоккейную футболку.
Президент его перебил и ответил, обняв мальчика: "Молодец". Затем Путин сфотографировался с командой. Яковлев отметил, что это будет праздник для детей на всю жизнь.
Многофункциональный спортивный комплекс НП ХК "Локомотив" представляет собой единое сооружение, в состав которого входят жилой комплекс, реабилитационный комплекс, спортивно-тренировочная часть. Сооружение имеет форму клюшки с шайбой, где "шайба" — это спортивная часть, а "клюшка" — это жилой и реабилитационный центры.
С сентября начинает свою работу спортивно-тренировочная часть комплекса — закрытый ледовый каток с места до 1500 зрителей, ледовое поле, спортзал, тренажерный зал, футбольное поле и другое.