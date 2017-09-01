Путин с первого раза забил шайбу в училище олимпийского резерва в Ярославле

Президент РФ Владимир Путин во время посещения Государственного училища олимпийского резерва по хоккею в Ярославле

Президент РФ Владимир Путин во время посещения Государственного училища олимпийского резерва по хоккею в Ярославле

ЯРОСЛАВЛЬ, 1 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин посетил государственное училище олимпийского резерва по хоккею в Ярославле, где ознакомился со спортивными объектами и забил шайбу в тренировочной зоне, пробуя тренажер для дриблинга, также он сделал совместное фото с детской командой.

Во время посещения президента проводила тренировку детская хоккейная команда "Локомотив". Министр спорта РФ Павел Колобков, врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов, президент ХК "Локомотив" Яковлев Юрий, а также Директор ФГБУ среднего профессионального образования "Государственное училище (техникум) олимпийского резерва по хоккею" Крошева Елена рассказали Путину о спортивных объектах. В частности, президент ознакомился со стендами, повествующими об этапах строительства училища. Кроме того, участники встречи рассказали Путину о строительстве НП ХК "Локомотив". В настоящее время ведется работа по строительству "второй очереди".

"Закончим в следующем году и введем в эксплуатацию. Сейчас готовность 25%… В принципе, комплекс полностью готов сейчас в первом этапе", — отметил Колобков.

Яковлев рассказал о методиках, которые применяются для обучения юных хоккеистов, о двух детско-юношеских спортивных школах "Локомотива", в которых учится почти 1,5 тысячи детей.

"Мы привлекли в этот отдел всех кого смогли из наших высококвалифицированных специалистов и из Канады, Америки, Австрии для того, чтобы разработать непосредственно методики, по которым должны работать все хоккеисты", — отметил Яковлев.

Путин также посетил тренировочный зал, где расположены мини-поля, так называемые бросковые зоны, где хоккеисты имеют возможность отработать точность броска клюшкой. Показывая конструкцию, Яковлев продемонстрировал бросок в ворота.

"Каждый мальчишка может выйти, заниматься дриблингом, ведением шайбы, вы хоккеист, вы понимаете, что это такое", — сказал Яковлев президенту.

"Я не хоккеист", — со смехом ответил президент.

"Мы с Дмитрием Юрьевичем (Мироновым) готовимся, может, когда-нибудь сыграем?" — спросил Яковлев.

"Да, с удовольствием", — сказал Путин.

Путин попросил попробовать забить гол в бросковой зоне. Российский лидер забил гол в верхний угол с первого раза в ворота, перетянутые защитным чехлом. Все поаплодировали.

Президент также поприветствовал на тренировке юных хоккеистов команды "Локомотив" 2005 года. С президентом также общался главный специалист команды, ответственный за детский спорт Михаил Варнаков, он рассказал ему о возрасте ребят.

Губернатор отметил, что хоккеисты приготовили Путину подарок. Путин вышел на лед и пообщался с детьми, они подарили ему именную хоккейную футболку.

"От команды "Локомотив" спасибо, что вы пришли к нам на тренировку. Мы рады, что у нас есть столько много ледовых дворцов, чтобы заниматься", — сказал один из игроков команды.

Президент его перебил и ответил, обняв мальчика: "Молодец". Затем Путин сфотографировался с командой. Яковлев отметил, что это будет праздник для детей на всю жизнь.

Многофункциональный спортивный комплекс НП ХК "Локомотив" представляет собой единое сооружение, в состав которого входят жилой комплекс, реабилитационный комплекс, спортивно-тренировочная часть. Сооружение имеет форму клюшки с шайбой, где "шайба" — это спортивная часть, а "клюшка" — это жилой и реабилитационный центры.

С сентября начинает свою работу спортивно-тренировочная часть комплекса — закрытый ледовый каток с места до 1500 зрителей, ледовое поле, спортзал, тренажерный зал, футбольное поле и другое.