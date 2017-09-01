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Общество

Эксперты оценили законопроект о лишении прав при обнаружении спирта в крови

16:1501.09.2017
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© Flickr / johnsroad7Алкоголь за рулем. Архивное фотоАлкоголь за рулем. Архивное фото
© Flickr / johnsroad7

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Принятие законопроекта о лишении прав при обнаружении более 0,3 грамма спирта в крови позволит при выяснении причин ДТП отделить действительно пьяных водителей от имеющих проблемы со здоровьем и принимающих лекарства; при этом повышение допустимого порога никак не повлияет на количество "пьяных" ДТП, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Посетитель разливает водку в пивном баре
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Ранее стало известно, что правительство России одобрило проект закона, которым предлагается ввести административную ответственность водителей за пьяное вождение в случае обнаружения более 0,3 грамма алкоголя на литр крови. Сейчас, согласно статье 12.8 КоАП, водитель может лишиться прав, если обнаружено более 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха, граница содержания алкоголя в крови не определена.

"Это та цифра, которая не повлияет на увеличение числа людей, которые употребляют алкоголь за рулем. Если человек выпил, то там однозначно будет больше 0,3 (грамма), 0,3  — это тот порог, который не позволяет привлечь к ответственности людей больных, тех, кто принимал какие-то капли – например, корвалол, кто пил квас и так далее", — заявил РИА Новости руководитель Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев.

По его словам, действующий порог 0,16 миллиграмма  "был принят как погрешность", поскольку производители алкотестеров, как правило, занижают показатели. Канаев отметил, что водитель начинает представлять опасность для других участников дорожного движения, если  у него обнаружено более 0,3 грамма алкоголя на литр крови.

В свою очередь координатор общества "Синие ведерки" (ОСВ) Петр Шкуматов пояснил РИА Новости, что в случае, если попавший в ДТП водитель находится без сознания и не может "подышать в трубочку", у него берут кровь на анализ.

Крепкий алкоголь
© Fotolia / Ahileos
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"В крови находится определенное количество эндогенного алкоголя, и этот алкоголь, естественно, выявляется…  У некоторых людей есть заболевания, особенно печени, которые приводят к повышенному уровню эндогенного алкоголя в крови, и эти люди, по сути, не будучи пьяными, не употребляя алкоголь, если попадали в такую ситуацию, то признавались пьяными. Но это же несправедливо", — сказал Шкуматов.

По его словам, раньше в России действовала норма, при которой допустимым считалось 0,5 граммов алкоголя на литр крови.

"Наверное, 0,3 – это минимальная граница для того, чтобы отделить пьяных от действительно непьяных. Это лучше, чем 0,16", — считает Шкуматов.

"Условно говоря,  правительство отделит больных от пьяных", – пояснил суть поправок эксперт.

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