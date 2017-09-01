В Крыму рассказали о причинах провала проекта телевещания с Украины

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости, Виктор Лященко. В провале вещания украинских телеканалов на территорию Крыма нет ничего удивительного; но даже в случае успешного осуществления таких трансляций крымчанам не был бы интересен контент украинских каналов, заявил глава Общественной палаты республики Григорий Иоффе.

Член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский на своей странице в Facebook в середине августа сообщил, что в тестовом режиме началась трансляция пяти украинских телеканалов на территорию Крыма с Чонгарской вышки в Херсонской области. По его словам, с 1 сентября мультиплекс начнет работать в стандартном режиме с мощностью 0,3 кВт, а с 1 ноября — с мощностью 1 кВт, украинские каналы смогут смотреть в Красноперекопском и Джанкойском районах. Однако, как сообщил в пятницу вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский, вещание телеканалов с Украины так и не началось в Крыму.

"Провал так называемого проекта вещания на Крым неудивителен. Этот проект, на мой взгляд, затевался с двумя целями: украсть бюджетные деньги под прикрытием привлекательной идеи и политически прозвучать", — сказал РИА Новости Иоффе.

Иоффе подчеркнул, что проект Киева ждал бы провал при любых вариантах, даже если бы вещание все-таки имело место на территории республики.

"Никто бы не смотрел и не слушал украинские телеканалы. Крымчан не интересует украинская политика; аудитории, которой была бы интересна украинская белиберда, нет", — подчеркнул Иоффе.