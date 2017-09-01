ФАС начала перерегистрировать цены на лекарства из перечня ЖНВЛП

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России перерегистрировала отпускные цены производителей на некоторые позиции лекарств из перечня жизненно-необходимых и важнейших препаратов (ЖНВЛП), следует из сообщений на официалом сайте службы.
Государство регулирует цены на ЖНВЛП. Эксперты неоднократно отмечали, что производство некоторых лекарств из этого перечня невыгодно для производителей, так как они не могут поднять отпускную цену. В зоне риска оказались лекарства из нижнего ценового сегмента, стоимостью менее 50 рублей.
Во вторник ФАС предложила фармпроизводителям направить в министерство свои замечания и предложения по переработке перечня ЖНВЛП.