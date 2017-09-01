Путин рассказал о намерении сократить очереди в поликлиниках

ЯРОСЛАВЛЬ, 1 сен — РИА Новости. Сократить время ожидания в очередях за медицинскими справками в три раза планируется в России в ближайшие пять-шесть лет, при этом должно увеличиться время общения врача с пациентом, сказал в пятницу президент России Владимир Путин.

"Наряду с образованием, медицина, здравоохранение становится, уже стали ощутимыми и реальными факторами экономического прогресса любой страны. Именно экономического прогресса, потому что только здоровый человек может двигать экономику, социальную сферу, культуру, образование", — сказал Путин, обращаясь к учащимся в ходе Всероссийского открытого урока "Россия, устремленная в будущее".

Он отметил, что развитие информационных технологий в сфере здравоохранения очень важно, потому что позволяет упростить работу врачей, обеспечить более эффективное общение медиков с пациентами и друг с другом.

"Опять же применительно к огромной территории нашей страны это очень важно, потому что с помощью телемедицины можно давать своевременные консультации. Это уже развивается, достаточно активно и быстро, и дает колоссальный эффект. Я уже не говорю по времени: у нас задача в ближайшие пять-шесть лет сделать так, чтобы количество времени, проведенного пациентами в очередях за больничными справками, сократилось в три раза, а количество времени, которое врач уделяет пациенту, увеличилось тоже около трех раз", — добавил президент.