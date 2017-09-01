На станции московского метро прозвучал первый школьный звонок

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Московская первоклассница поздравила школьников и студентов с Днем знаний и в сопровождении машиниста подала первый звонок прямо на станции метро "Китай-город", передает корреспондент РИА Новости.

На стойках "Живое общение" в метро всем школьникам в пятницу дарили памятные подарки с символикой метрополитена, на эскалаторах звучали не только привычные информационные сообщения, но и голоса популярных героев российских мультфильмов.

В вестибюле станции "Китай-город" музыканты исполнили детские песни в честь начала нового учебного года. В конце мероприятия первоклассница поздравила всех учеников стихотворением.

"Московский метрополитен поздравляет всех учащихся с началом учебного года. Среди наших пассажиров много студентов и школьников, которые ездят на учебу на метро. В честь праздника мы решили порадовать наших маленьких пассажиров-школьников и подарить им памятные подарки", — рассказал первый замначальника метро Роман Латыпов.