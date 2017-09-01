Сенатор Калашников поддержал идею запрета рекламы безалкогольного пива

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. В Совете Федерации (СФ) поддерживают запрет на рекламу на телевидении безалкогольного пива — по мнению первого замглавы экономического комитета СФ Сергея Калашникова, она является завуалированной рекламой "настоящего" пива.

Ранее в Госдуме заявили о необходимости разработки соответствующего законопроекта.

"Я бы дал положительную оценку этой инициативе. Независимо от того, алкогольное это или безалкогольное пиво, оно в любом случае пропагандирует употребление пива", — сказал Калашников РИА Новости в пятницу.

Сенатор полагает, что запрет такой рекламы "ничего плохого бы не дал". Он подчеркнул, что в итоге идет "завуалированная реклама настоящего пива".