Минобрнауки объявило темы выпускных сочинений для одиннадцатиклассников

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Минобрнауки РФ объявило темы итоговых выпускных сочинений, которые школьники напишут в декабре 2017 года.

На сайте ведомства сообщается, что пятью направлениями итоговых сочинений в 2017/2018 учебном году станут "Верность и измена", "Равнодушие и отзывчивость", "Цели и средства", "Смелость и трусость", "Человек и общество".

Как напомнили в пресс-службе Минобрнауки, итоговое сочинение в выпускных классах проводится с 2014 года во исполнение поручения президента для выявления у обучающихся умения мыслить, анализировать и доказывать свою позицию с опорой на самостоятельно выбранные произведения отечественной и мировой литературы.

Как и в предыдущие годы, итоговое сочинение является допуском выпускников к государственной итоговой аттестации. При этом обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья вместо итогового сочинения вправе выбрать написание изложения. Результатом итогового сочинения является "зачет" или "незачет".