До 10 лет тюрьмы. В ГД рассказали, что грозит хакерам за хищения со счетов

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Госдума может рассмотреть законопроект, принятие которого будет грозить хакерам, занимающимся хищением денежных средств, лишением свободы на срок до десяти лет, заявил в интервью телеканалу "Россия 24" глава комитета Госдумы по финрынку, председатель банковской Ассоциации "Россия" Анатолий Аксаков.

У вас когда-нибудь похищали деньги с банковской карты? Да, средства удалось вернуть

Да, но доказать свою правоту не удалось

Нет, не попадался(ась) на уловки мошенников

У меня нет банковской карты Результаты 5.5% Да, средства удалось вернуть

10.1% Да, но доказать свою правоту не удалось

68.8% Нет, не попадался(ась) на уловки мошенников

15.6% У меня нет банковской карты Все опросы Голосовать

"У нас так законодательство устроено, что хакеры снимают деньги – довольно большие суммы, в целом, со счетов физических лиц, но при этом не несут никакой ответственности, поскольку снимают небольшие суммы, скажем, по тысяче рублей с одного счета. Мы предлагаем законопроектом объединить эти деньги, которые хакеры сняли с миллиона счетов, с тысячи счетов, в одну сумму. Соответственно, тогда получается уголовное наказание, довольно жесткое – до 10 лет лишения свободы. Надеемся, что некоторых это все-таки остановит, по крайней мере, такая лазейка исчезнет", — сообщил Аксаков.

Он также рассказал о другом законопроекте, направленном на борьбу с последствиями действий хакеров. "Есть еще один законопроект, который должен решить проблему возврата средств тем гражданам, у которых списали со счета деньги. Так бывает, зачастую, когда деньги списали со счета в одном банке, и они ушли в другой банк, эти деньги ловятся в другом банке. Но вернуть их очень тяжело, поскольку законодательство усложненное, нужно судебные сложные процедуры проходить. Вот мы и внесли законопроект, который эту проблему должен снять. Там упрощенная судебная процедура, и деньги будут возвращаться в банк, откуда были списаны", — прокомментировал Аксаков.

Замначальника главного управления безопасности и защиты информации Банка России Артем Сычев в феврале 2017 года сообщил, что в прошлом году активность хакеров против банков резко возросла. Так, в начале ноября 2016 года пять крупных российских банков из топ-10 подверглись DDoS-атакам. В годовом отчете Банка России указывалось, что в 2016 году объем несанкционированных операций по переводу денежных средств в российских банках составил 2,98 миллиарда рублей.