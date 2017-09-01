МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Госдума может рассмотреть законопроект, принятие которого будет грозить хакерам, занимающимся хищением денежных средств, лишением свободы на срок до десяти лет, заявил в интервью телеканалу "Россия 24" глава комитета Госдумы по финрынку, председатель банковской Ассоциации "Россия" Анатолий Аксаков.
5.5%Да, средства удалось вернуть
10.1%Да, но доказать свою правоту не удалось
68.8%Нет, не попадался(ась) на уловки мошенников
15.6%У меня нет банковской карты
Он также рассказал о другом законопроекте, направленном на борьбу с последствиями действий хакеров. "Есть еще один законопроект, который должен решить проблему возврата средств тем гражданам, у которых списали со счета деньги. Так бывает, зачастую, когда деньги списали со счета в одном банке, и они ушли в другой банк, эти деньги ловятся в другом банке. Но вернуть их очень тяжело, поскольку законодательство усложненное, нужно судебные сложные процедуры проходить. Вот мы и внесли законопроект, который эту проблему должен снять. Там упрощенная судебная процедура, и деньги будут возвращаться в банк, откуда были списаны", — прокомментировал Аксаков.