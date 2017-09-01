Москалькова получила обращения жителей Чечни из публикаций "Новой газеты"

МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что к ней начали поступать обращения от жителей Чечни, которые фигурировали в публикациях "Новой газеты", она в режиме видеоконференцсвязи общается с их родственниками.

Омбудсмен отметила, что к ней поступают обращения практически из всех регионов, в том числе – республик Северного Кавказа.

"По обращениям из Чеченской республики сейчас провожу видеоконференцсвязь с родственниками с тем, чтобы получить подробности обстоятельств", — сообщила Москалькова журналистам в пятницу.

Она уточнила, что и у правоохранительных органов, и у неё изначально были крайне ограниченные сведения — только фамилии и инициалы людей, фигурировавших в публикациях "Новой газеты".

"Сегодня у нас имеется уже понимание о месте проживания ряда родственников, об обстоятельствах, о которых писала первоначально "Новая газета", а потом начали поступать обращения и от граждан", — добавила омбудсмен.

"Новая газета" в начале июля сообщила, что передала следствию список с именами 20 с лишним жителей Чечни, задержанных с конца декабря 2016 года и, по данным газеты, убитых в январе этого года. Как утверждает издание, люди были задержаны в ходе нескольких спецопераций в Чечне после преступления 17 декабря 2016 года, когда группа вооруженных людей совершила разбойное нападение на сотрудника полиции и завладела его автомашиной, а потом проникла в дом другого полицейского.

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров в овтет заявил, что информация о "казни" 27 человек в январе 2017 года, очередная дезинформация, направленная против Чеченской Республики.