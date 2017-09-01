Орешкин заявил, что никогда не стремился к высоким карьерным постам

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин заявил, что никогда не стремился к активному карьерному росту и к высоким постам.

На встрече со старшеклассниками московской школы № 1474 одна из учениц спросила у министра, хотел бы он стать премьер-министром или президентом России. При этом сама школьница отметила, что не хотела бы занимать ни один из этих постов, — для нее это слишком высокая ответственность.

"Я тоже считаю, что пока буду справляться с теми должностными обязанностями, которые есть у меня. На самом деле, я никогда не стремился ни к каким постам, к какому-то очень активному карьерному росту. Надо просто всегда делать свою работу, делать ее качественно. Если какая-то ответственность возлагается, надо, конечно, нести ответственность", — ответил Орешкин.

Ранее агентство Блумберг назвало Орешкина новым "фаворитом" президента РФ Владимира Путина. В четверг Орешкин, комментируя эту публикацию, сказал, что у него есть работа, которую он выполнял и будет выполнять.