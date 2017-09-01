Опрос: россияне считают, что в Москве живут лучше, чем в других регионах

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Большинство опрошенных россиян считают, что москвичи живут лучше, чем жители других регионов страны, свидетельствуют данные опроса фонда "Общественное мнение".

Согласно данным опроса, 69% опрошенных заявили, что москвичи живут лучше, чем жители остальных регионов России; 21% респондентов считают, что в столице и остальных регионах РФ жители живут примерно одинаково, а 9% выразили мнение, что москвичи живут хуже остальных.

Как показал опрос, 66% россиян считают, что жители столицы заметно отличаются от остальных, а 25% опрошенных выразили мнение, что москвичи мало отличаются от жителей других регионов. Среди причин, почему жители Москвы отличаются от остальных, названы высокий уровень жизни и хорошая работа, высокомерие и заносчивость, особый менталитет и образ жизни, а также грубость, наглость и агрессивность.

Опрос "ФОМнибус" проводился 26–27 августа в 104 населенных пункта среди 1500 респондентов.