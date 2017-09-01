МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Большинство россиян (77%), не живущих в Москве, не хотели бы переезжать в столицу, следует из опроса фонда "Общественное мнение".
Согласно данным опроса, почти половина опрошенных (45%) не испытывают никаких чувств по отношению к Москве, у 33% респондентов российская столица вызывает положительные эмоции, а у 19% — отрицательные. Большинство опрошенных (77%) заявили, что их отношение к столице не последние пару лет никак не изменилось, по 10% респондентов заявили об улучшении или ухудшении своего отношения к Москве.
Причинами отрицательного отношения к столице названы излишняя зажиточность Москвы по сравнению с остальной страной, "в Москву из регионов идет все финансовые потоки", характер москвичей и прочее.
Опрос "ФОМнибус" проводился 26–27 августа в 104 населенных пункта среди 1500 респондентов.