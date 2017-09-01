"Ъ": ГИБДД прогнозирует резкий рост смертности в ДТП с 2018 года

Сотрудник ДПС во время дежурства на одной из автодорог в Московской области. Архивное фото

Сотрудник ДПС во время дежурства на одной из автодорог в Московской области. Архивное фото

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. ГИБДД готовится к резкому скачку смертности в ДТП после 2018 года, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на новый проект стратегии безопасности дорожного движения до 2023 года.

По прогнозам правительственной комиссии, занимающейся этим вопросом, в 2022 году на дорогах будут погибать 30-33 тысячи человек в год, что станет "резким откатом" к ситуации 2007-2008 годов.

Среди возможных причин — старение водителей и автопарка, неконтролируемый рост автомобилизации населения и увеличивающийся разрыв между ее темпами и развитием дорожно-транспортной сети, а также "ряд экономических проблем".

"Коммерсант" подчеркивает, что конкретных мер по исправлению ситуации в документе не приводится — таких, как формирование негативного отношения к ПДД у общественности, экономическое стимулирование водителей к соблюдению ПДД, увеличении количества камер, фиксирующих правонарушения.